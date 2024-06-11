Более 800 военных армии РФ похоронены в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму известно о более 800 похороненных военных армии РФ.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялись захоронения по меньшей мере 825 солдат российской армии. 634 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения", - отметили там.

Также, рассказали в представительстве, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 44 военнослужащих РФ из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

"Кроме высоких денежных выплат, оккупанты заманивают на войну против Украины возможностью бесплатного получения земельного участка. Кроме того, в центрах занятости стали чаще проводить встречи безработных с представителями военкоматов", - говорится в сообщении.

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