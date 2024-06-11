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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Более 800 военных армии РФ похоронены в оккупированном Крыму

Понад 800 окупантів поховано в Криму

Во временно оккупированном Крыму известно о более 800 похороненных военных армии РФ.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялись захоронения по меньшей мере 825 солдат российской армии. 634 из них, вероятно, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения", - отметили там.

Также, рассказали в представительстве, подтверждено взятие в плен по меньшей мере 44 военнослужащих РФ из оккупированного Крыма, большинство из которых, вероятно, являются гражданами Украины.

"Кроме высоких денежных выплат, оккупанты заманивают на войну против Украины возможностью бесплатного получения земельного участка. Кроме того, в центрах занятости стали чаще проводить встречи безработных с представителями военкоматов", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Спутниковые снимки последствий ракетного удара ВСУ по объекту в Джанкое в оккупированном Крыму. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19307) Крым (26404) оккупация (10159)


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А могли "сидіти" в буцегарні.....
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11.06.2024 10:35 Ответить
Теперь хоть камни с неба - все-равно лежу в могиле под Алуштой!
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11.06.2024 10:35 Ответить
Крім високих грошових виплат, окупанти заманюють на війну проти України можливістю безоплатного отримання земельної ділянки: 2-м глибиною....

і "камні с нєба..."
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11.06.2024 10:37 Ответить
Треба більше могил цих тварюк
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11.06.2024 10:38 Ответить
Це щоб зрозуміло було хто нас там чекає. Спочатку треба вигнати за поребрік всіх крисян, а потім дивитися, кого пустити назад.
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11.06.2024 10:54 Ответить
То треба так землю зпоганити
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11.06.2024 10:54 Ответить
думаю, 'крисчянє' задоволені таким перебігом подій - 'камні с нєба', 'мальчікі умірают за уродіну' - ' всьо как мєчталі улюбльонниє в ****@'
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11.06.2024 11:44 Ответить
Захотели продать Батьки
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18.07.2024 21:05 Ответить
 
 