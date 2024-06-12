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Новини Окуповані території Війна
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Вночі ЗСУ знищили два радари комплексів С-300 та С-400 в окупованому Криму, - Генштаб

Стали відомі результати ударів по окупованому Криму

Сили оборони України вночі атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також було зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі в Криму лунали вибухи

Автор: 

Генштаб ЗС (6618) Крим (14173) знищення (7307)


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Топ коментарі
+23
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼😊
На болотах паніка ....
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12.06.2024 13:43
+16
Расчистка под авиацию ВСУ идет по плану.
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12.06.2024 13:47
+14
Здається мені шо Крим це майданчик для утілізації ПВО касабов.
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12.06.2024 13:43
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Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼😊
На болотах паніка ....
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12.06.2024 13:43 Відповісти
Наші унікуми. П.дори кондони. Є якась інформація скільки радарів мокші за рік виробляють?
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12.06.2024 13:45 Відповісти
До війни і санкцій вони виробляли 8 комплексів С-300/400 в рік
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12.06.2024 13:56 Відповісти
Спасибі за інформацію.
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12.06.2024 14:08 Відповісти
Щось касапське аналогвнетно ПВО ************ ніхрена не справляється с піндосоіськими старими ракетами
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12.06.2024 16:38 Відповісти
Здається мені шо Крим це майданчик для утілізації ПВО касабов.
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12.06.2024 13:43 Відповісти
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12.06.2024 13:47 Відповісти
+
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12.06.2024 13:44 Відповісти
Расчистка под авиацию ВСУ идет по плану.
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12.06.2024 13:47 Відповісти
Вже спростували.
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12.06.2024 13:58 Відповісти
с-300 здається сьогодні винесли.
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12.06.2024 13:58 Відповісти
Менше жріть з кацапських помийок. Вони просрали 5 комплексів в Криму і Білгороді за минулий тиждень. Миргородські фейкомакети це їхня потужна "атвєтка"...
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12.06.2024 14:03 Відповісти
Макети? Так там видно як ракета відлітала після ураження.
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12.06.2024 14:05 Відповісти
Шо тобі там "видно"? Вони могли і ядерний гриб тобі намалювать. Кацапи апріорі пи-здять - поки не буде підтвердження від ЗСУ, всі косорилі відосіки йдуть нах, разом з тими хто їх поширює.
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12.06.2024 21:14 Відповісти
Цікаві "макети" з яких вилітає ракета. Меньше жри помийний марафон.
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12.06.2024 20:51 Відповісти
Їдало завали, чмо - і жри кацапське лайно сам.
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12.06.2024 21:16 Відповісти
Ураження мозку зеленою пліснявою не виліковне- таким ідіотом і здохнешь, і в марафоні навіть не згадають.
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12.06.2024 21:27 Відповісти
Пля... прикольно шо про "ураження мозку" свистить шматок лайна який "правду" взнає у зю воєнкорав.
Там вся правда у дебіла...
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12.06.2024 22:19 Відповісти
Тобі нижче ****** об докази від УКРАЇНСЬКИХ війскових показали, але якщо в голова щоб тільки жерти... І взагалі ти помилився сайтом- тобі до Буданова, там вже розпочався концерт в Криму, а ти досі марафон дивися.
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12.06.2024 22:27 Відповісти
Як же карьожить гниду. Порушили гниді маня мірок де канашенков доносить усю правду до тупих укрАінцєв про то шо у ніх жуткіє потєрі. Аж піна ротом у пі-дора...
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12.06.2024 22:45 Відповісти
Молодець, віддана зелена суч..ка- заробила на шмат тухлого майського шашлика. Але не відволікайся, продовжуй смоктати зелений х..
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12.06.2024 22:54 Відповісти
Так это, два дня назад было?
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12.06.2024 13:52 Відповісти
".... Сили оборони України вночі атакували ... " Джерело:
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12.06.2024 13:58 Відповісти
Це серійне вбивство кацапських комплексів ППО.
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12.06.2024 15:46 Відповісти
Да флаг в руки! Не бегайте с одним успехом вокруг унитаза!
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12.06.2024 16:01 Відповісти
Щось белькоче собі мокша притрушений своєю свинособачою говіркою - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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12.06.2024 16:35 Відповісти
Это не быдломарафон! Вам это не объясняли? Что то хотите сказать! Скажите по существу! Не хватает ума. увольтесь!
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12.06.2024 16:37 Відповісти
Яка тупа свинособака - сама з собою свинособачою розмовляє, мабуть думає, що вона в Рязані. )))
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12.06.2024 16:40 Відповісти
Ну у вас и фантазии!
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12.06.2024 16:41 Відповісти
🌵
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12.06.2024 16:42 Відповісти
Еще одно! Перелогинился?
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12.06.2024 16:43 Відповісти
Безпорадне скиглення мордовських валянків розчулює і тішить. ))
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12.06.2024 16:44 Відповісти
Почему Украина не расися! «По крайней мере» по расиськой пропаганде расиський папа может своего сына отдать за ведро с болтами! Я, пока не заработал квириту и машину детей не заводил! И, пока не смог дотянуть их до понимания ответственности за свою жизнь рисковал своим здоровьем. Если кто то, что то придумал, другой, может придумать, что то иначе. Это эволюция, не Я, так другой. Но я действую из тех знаний которые получил Трудом, а не гугля! ( Хотя Гугл позволяет представить информацию для анализа!) Вы, как хотите пердите, но за вас ни я ни мои дети не будут плясать! Пляшите сами. Но при случае, мы вернемся за своим! И за своих расстрелянных прадедов спросим.
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12.06.2024 17:06 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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12.06.2024 18:36 Відповісти
Рашисти швидко перекидають нову техніку.

Кримський вітер

https://x.com/hochu_dodomu/status/1800810857854820478 2 год

Із Севастополя перекидають ЗРК С-300ПС.
Імовірно, під Євпаторію та Чорноморське, де ракетним ударом ATAKMS було вражено аналогічні ЗРК.
На дорозі помічені 4 пускові установки 5Ж15С та 2 РЛС підсвічування та наведення 5Н63С.

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12.06.2024 13:56 Відповісти
Це у них ще з Чорнобаївки така традиція.
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12.06.2024 14:13 Відповісти
О, це добре!

1. ЗСУ буде зручніше знищувати нові цілі - бо ближче.
2. "парасолька" ППО-захисту над базами ЧФ стане ще тонша - ЗСУ буде простіше вражати цілі в Севастополі, Бельбеку тощо.

"Серце" комплексів с-300/400 - це РЛС. Без РЛС то просто мертве залізяччя. Навіть якщо машина ПБУ ціла - все рівно все погано. Бо затримки в отриманні сигналу від "сторонніх" РЛС - величезні, а зв'язок з ними взагалі окреме завдання з зірочкою побудувати навіть в тилу.
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12.06.2024 17:23 Відповісти
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12.06.2024 14:06 Відповісти
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12.06.2024 14:04 Відповісти
Не пога було би нанести удар по ППО ,котре оберігає "вічний сон" фурацилінового жида - члєніна, якому вся рашистська терористична шайка молиться
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12.06.2024 14:07 Відповісти
Знищили? Пiдклепати, пiдпаяти i буде як нова знову 😁
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12.06.2024 14:10 Відповісти
Дуже добрі новини ,погано те що рашисти мають їх дофіга.
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12.06.2024 14:19 Відповісти
Кожного дня каміння ... Там є ще ППО мабуть?
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12.06.2024 14:43 Відповісти
На жаль є, і ще дохолєри.
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12.06.2024 18:13 Відповісти
На каналах тамтешніх інфоциган гуляє наказ про термінову евакуацію сімей ПВОшників у військові містечка півдня рашки. Патрони кончілісь ?
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12.06.2024 15:32 Відповісти
По ППО засрашки почало прилітати системно та часто.

В цій кінченій імперії "евакуація сімей" в даному ракурсі означає "взяли заручників, аби ППО-шники не драпали, не кидали пости". Бо на концерти кобздона ппо-шники засрашки полетіли косяками, а отже імперії знадобився стимул для тих, хто ще не здох.
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12.06.2024 17:28 Відповісти
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12.06.2024 15:48 Відповісти
 
 