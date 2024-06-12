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Вночі ЗСУ знищили два радари комплексів С-300 та С-400 в окупованому Криму, - Генштаб
Сили оборони України вночі атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей.
Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Також було зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
Топ коментарі
+23 Amber
показати весь коментар12.06.2024 13:43
+16 Мрачный скептик
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+14 Старый зольдат
показати весь коментар12.06.2024 13:43
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На болотах паніка ....
Там вся правда у дебіла...
Кримський вітер
https://x.com/hochu_dodomu/status/1800810857854820478 2 год
Із Севастополя перекидають ЗРК С-300ПС.
Імовірно, під Євпаторію та Чорноморське, де ракетним ударом ATAKMS було вражено аналогічні ЗРК.
На дорозі помічені 4 пускові установки 5Ж15С та 2 РЛС підсвічування та наведення 5Н63С.
1. ЗСУ буде зручніше знищувати нові цілі - бо ближче.
2. "парасолька" ППО-захисту над базами ЧФ стане ще тонша - ЗСУ буде простіше вражати цілі в Севастополі, Бельбеку тощо.
"Серце" комплексів с-300/400 - це РЛС. Без РЛС то просто мертве залізяччя. Навіть якщо машина ПБУ ціла - все рівно все погано. Бо затримки в отриманні сигналу від "сторонніх" РЛС - величезні, а зв'язок з ними взагалі окреме завдання з зірочкою побудувати навіть в тилу.
В цій кінченій імперії "евакуація сімей" в даному ракурсі означає "взяли заручників, аби ППО-шники не драпали, не кидали пости". Бо на концерти кобздона ппо-шники засрашки полетіли косяками, а отже імперії знадобився стимул для тих, хто ще не здох.