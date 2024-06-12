Вночі ЗСУ знищили два радари комплексів С-300 та С-400 в окупованому Криму, - Генштаб

Сили оборони України вночі атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя. Підтверджено влучання в районах цілей.

Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також було зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.

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