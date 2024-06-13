Наслідки ударів ЗСУ по російській ППО поблизу Бельбеку та Севастополя в окупованому Криму. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, знімки опублікував Telegram-канал "CyberBoroshno".

"Результат атаки по позиції ЗРК С-300 в районі н.п. Велике, Євпаторійський район. Були знищені КП 5Н63С з РПН 30Н6. Також на знімках можна помітити тягачі 5П85ТЕ без причепів та сліди відтягнутої ураженої/знищеної техніки (такі ж були після того, як прибрали знищений радар "92Н6Е" в районі Бельбеку).

На південь звідти були помічені тягачі, що забирають генератори з місця атаки. Оскільки цей тип РЛС має бути розташований поруч із ПУ, то ймовірно вони були оперативно прибрані.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

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