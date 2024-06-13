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Новини Війна
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Наслідки ударів ЗСУ по російській ППО поблизу Бельбеку та Севастополя в окупованому Криму. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

З'явилися супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбеку, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбеку та Севастополя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, знімки опублікував Telegram-канал "CyberBoroshno".

"Результат атаки по позиції ЗРК С-300 в районі н.п. Велике, Євпаторійський район. Були знищені КП 5Н63С з РПН 30Н6. Також на знімках можна помітити тягачі 5П85ТЕ без причепів та сліди відтягнутої ураженої/знищеної техніки (такі ж були після того, як прибрали знищений радар "92Н6Е" в районі Бельбеку).

На південь звідти були помічені тягачі, що забирають генератори з місця атаки. Оскільки цей тип РЛС має бути розташований поруч із ПУ, то ймовірно вони були оперативно прибрані.

Нагадаємо, в ніч на 12 червня Сили оборони України атакували російські ЗРК на території тимчасово окупованого Криму.

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Супутникові знимки
Супутникові знимки

Автор: 

Крим (14173) знищення (7307) С-300 (8)


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Топ коментарі
+29
Це можна було б зробити набагато раніше, якби один дурник не зупинив наглухо ракетну програму.
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13.06.2024 09:10
+11
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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13.06.2024 09:23
+6
Він не провокатор-він продажний ж*****
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13.06.2024 09:46
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Це можна було б зробити набагато раніше, якби один дурник не зупинив наглухо ракетну програму.
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13.06.2024 09:10 Відповісти
А може він не дурник а провокатор .
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13.06.2024 09:29 Відповісти
Він не провокатор-він продажний ж*****
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13.06.2024 09:46 Відповісти
А може внедренный.
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13.06.2024 11:07 Відповісти
тобто, iдейний
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13.06.2024 11:09 Відповісти
Не підкажете хто його "внедрил?" Тобто, прилетіли марсіани і "внедрили"...
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13.06.2024 11:54 Відповісти
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13.06.2024 13:52 Відповісти
А 59% українців підтримують саме такі дії їх презедента. Тіки вони, підтримувачі, тисячами тікають через кордон за десятку зелені.
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13.06.2024 10:10 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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13.06.2024 09:23 Відповісти
Головні надії українського командування зараз пов'язані з максимально швидкою доставкою американських винищувачів F-16. Якщо з їхньою допомогою вдасться захопити перевагу в повітряному просторі та відігнати "Капцапську авіацію" подалі від лінії фронту, значна частина проблем, створених росіянами, буде вирішена.
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13.06.2024 12:01 Відповісти
До мосту притягнули послєдній довод царя - с-500. Штучний ексземпляр з інтелектом горобця.
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13.06.2024 14:15 Відповісти
До пекла, тварі!
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13.06.2024 22:53 Відповісти
 
 