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БМП-2 згоріла, шість окупантів - "200": коротка історія російської бронемашини поблизу Іванівки на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів ударної групи "Гора" із 43-ї ОМБр у нічному бою знищили російську БМП-2 та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами знищення окупантів опублікований у соцмережах. У результаті двобою ворожа бронемашина згоріла, а її екіпаж був повністю знищений.

"Цей день почався ще з нічної розвідки боєм за допомогою БМП-2. Бомбери з 43 ОМБр уразили техніку, в якій згорів навідник і командир машини, а ми знайшли і знищили мехвода та ще трьох "заблукавших" росіян", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе влучає у новітню російську цифрову радіорелейну станцію Р-416ГМ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) знищення (7307) Донецька область (8541) БМП (413)


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Топ коментарі
+18
Мальчики, безоружные, ночью поехали в село за хлебушком, а злобные укропы их дронами, дронами забили до смерти... Горе то какое....
Не забудем, не простим...
П.С.
Вы прослушали вой очередной кацапской матки, отправившей сына погашать ипотеку....
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13.06.2024 12:37
+10
Фільм режисера Горантіно... Шедеврально...
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13.06.2024 12:17
+8
Нічні жмурики
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13.06.2024 12:21
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Фільм режисера Горантіно... Шедеврально...
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13.06.2024 12:17 Відповісти
Нічні жмурики
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13.06.2024 12:21 Відповісти
Мальчики, безоружные, ночью поехали в село за хлебушком, а злобные укропы их дронами, дронами забили до смерти... Горе то какое....
Не забудем, не простим...
П.С.
Вы прослушали вой очередной кацапской матки, отправившей сына погашать ипотеку....
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13.06.2024 12:37 Відповісти
сам ти "америкос"
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13.06.2024 13:30 Відповісти
Смерть рашистам, god bless America.
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14.06.2024 12:46 Відповісти
Браво хлопці! Смерть кацапам!
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13.06.2024 14:44 Відповісти
Мехвод какой-то неловкий оказался...но обилечен)
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13.06.2024 16:55 Відповісти
Інколи так і хочеться крикнути руслику : Куда бежиш, дурашка? Остановісь. Оглянісь вокруг. Жизнь прекрасна! )
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13.06.2024 17:13 Відповісти
Знаете, что самое шизофреническое в этой войне? То, что перед тем как "поехать пострелять хохлов", орки не удосуживаются просмотреть хотя бы несколько подобных видео или поинтересоваться, что случилось с их предшественниками. Идут по трупам своих собратьев в полной уверенности, что у них все получится. К тому же свято верят, что защищают Родину - они бы и на Огненной Земле ее защищали. У кацапов "защита Родины" - это такое заклинание, как флейта Гамельнского крысолова. Воистину, нация с лишней хромосомой.
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14.06.2024 04:51 Відповісти
Після двох влучань ця ***** все ще їздила😮
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14.06.2024 12:47 Відповісти
 
 