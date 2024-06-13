БМП-2 згоріла, шість окупантів - "200": коротка історія російської бронемашини поблизу Іванівки на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів ударної групи "Гора" із 43-ї ОМБр у нічному бою знищили російську БМП-2 та її екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами знищення окупантів опублікований у соцмережах. У результаті двобою ворожа бронемашина згоріла, а її екіпаж був повністю знищений.

"Цей день почався ще з нічної розвідки боєм за допомогою БМП-2. Бомбери з 43 ОМБр уразили техніку, в якій згорів навідник і командир машини, а ми знайшли і знищили мехвода та ще трьох "заблукавших" росіян", - пишуть бійці у коментарі до відео.

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