Потери РФ в войне против Украины уже составляют 350 тысяч убитыми и ранеными, - Остин

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 350 000 российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Только с сентября прошлого года в новых попытках атаковать россияне потеряли 2600 боевых машин, отметил Остин.

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По данным Генштаба ВС, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.