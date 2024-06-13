Потери РФ в войне против Украины уже составляют 350 тысяч убитыми и ранеными, - Остин
С начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 350 000 российских оккупантов были ликвидированы или ранены.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Только с сентября прошлого года в новых попытках атаковать россияне потеряли 2600 боевых машин, отметил Остин.
По данным Генштаба ВС, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.
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Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
Не смотреть зэ-марафон это не простительно!!
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
Зєля кілька місяців тому озвучував цифру у 133 тисячі дохлих кацапів.
350 тисяч
Дані Генштабу України.
523 тисячі
Різницю бачиш?
Навіть втрати ЧВК вагнер.
Читай уважніше новину.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 були ліквідовані або поранені, - Остін
Читай у себе те, що сам і висрав:
"Бо наш брехливий Генштаб..." - це ти про що? Може ти мав на увазі "наш - руЗький"? Тоді ОК.
І про яку "ображенку" Ви кажете? Я щось не зрозумів.
Але ж тобе це не хвилює - головне ж обісрати...провокатори, блдь.
"Зниклих безвісті" формально не рахують до вбитих та поранених, а їх можуть бути десятки тисяч (аби компенсації сім'ям вчасно не платити, хоча 95% з них по факту загинули).
В нас, до речі, 30 тис. зниклих безвісті...
15.05.2024 04:05