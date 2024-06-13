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Новости Война
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Потери РФ в войне против Украины уже составляют 350 тысяч убитыми и ранеными, - Остин

Втрати РФ у війні проти України

С начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 350 000 российских оккупантов были ликвидированы или ранены.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 23-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в четверг в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Только с сентября прошлого года в новых попытках атаковать россияне потеряли 2600 боевых машин, отметил Остин.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 522 810 человек (+980 за сутки), 7928 танков, 13 770 артсистем, 15 208 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По данным Генштаба ВС, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 522 810 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3581) уничтожение (7001) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+12
Такими цифрами лише гуманістів лякати.
Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
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13.06.2024 12:45
+8
биомусор. беда что у нас погибают лучшие...
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13.06.2024 12:45
+7
Схиляюсь до того, що міністр оборони США Остін каже більш правдиві дані про втрати русні 350 тисяч.
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
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13.06.2024 12:55
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Правила форума Совет форумчан
Такими цифрами лише гуманістів лякати.
Для русні - абсолютно прийнятні втрати. Враховуючи, що до них входять зєкі, нігри та хохли з ТОТ.
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13.06.2024 12:45 Ответить
биомусор. беда что у нас погибают лучшие...
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13.06.2024 12:45 Ответить
Ну конечно, тебе лучше знать.
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13.06.2024 12:45 Ответить
Остин лох!
Не смотреть зэ-марафон это не простительно!!
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13.06.2024 12:52 Ответить
Схиляюсь до того, що міністр оборони США Остін каже більш правдиві дані про втрати русні 350 тисяч.
Бо наш брехливий Генштаб дає цифру 523 тисячі
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13.06.2024 12:55 Ответить
523 -- це вбитими та пораненими.

Зєля кілька місяців тому озвучував цифру у 133 тисячі дохлих кацапів.
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13.06.2024 12:58 Ответить
Втрати РФ у війні проти України вже становлять 350 000 вбитими й пораненими, - Остін
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13.06.2024 13:02 Ответить
А в тебе є, мабуть, данні(таємні від усіх нас, звичайно!), що дають тобі право так заявляти? Чи ти просто..."я так думаю, Суліко".
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13.06.2024 13:05 Ответить
Дані Міністерства оборони США.
350 тисяч
Дані Генштабу України.
523 тисячі

Різницю бачиш?
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13.06.2024 13:08 Ответить
Лугандонці входять в перелік у Остіна чи ні?
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13.06.2024 13:39 Ответить
Звичайно.
Навіть втрати ЧВК вагнер.
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13.06.2024 13:43 Ответить
Звичайно це тобі сам Остін сказав?
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13.06.2024 13:50 Ответить
Він всім це заявив.
Читай уважніше новину.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 350 000 були ліквідовані або поранені, - Остін
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13.06.2024 13:54 Ответить
Так, так, - читай.
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13.06.2024 13:57 Ответить
Так, входять
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13.06.2024 14:42 Ответить
Я бачу у Остіна слово "щонайменше". Пояснить що воно означає?
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13.06.2024 13:53 Ответить
Звернись до міністра оборони США Остіна, він тобі пояснить, що це означає.
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13.06.2024 13:56 Ответить
Ну ти ж тут його "тлумачиш", заявляючи що ЗСУ брешуть. Так розкажи що означає "щонайменше"?
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13.06.2024 13:59 Ответить
Де було сказано, що ЗСУ брешуть?
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13.06.2024 14:15 Ответить
Ти або тупий і вже не пам'ятаєш, що сам і писав, або провокатор на зарплатні!
Читай у себе те, що сам і висрав:

"Бо наш брехливий Генштаб..." - це ти про що? Може ти мав на увазі "наш - руЗький"? Тоді ОК.
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13.06.2024 15:23 Ответить
, не атакуйте вже так , оскільки він наш однодумець та акцентує, що зелена зграя бреше настільки, що вже й складно стриматись... А той, кому Ви "плюсуєте", ще та ображенка.
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13.06.2024 15:36 Ответить
Ну, то хай навчиться трохи думати, а не просто "відгавкуватись".
І про яку "ображенку" Ви кажете? Я щось не зрозумів.
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13.06.2024 18:45 Ответить
можливо, але тут багато адекватних із геть зірваними нервами, просто випускають пар після дій воманського чіхуа у ОПі дЄрьмака.
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13.06.2024 18:52 Ответить
місячна ображенка
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13.06.2024 18:53 Ответить
ОК, зрозумів.
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13.06.2024 19:00 Ответить
А Остін шо, був там на передку і всіх перерахував? Чи може він загнав ВСІ ресурси в космосі, щоб вони перерахували? Навіть наші не передку кажуть, що втати з того боку дають менше, бо важко перерахувати ВСІ!
Але ж тобе це не хвилює - головне ж обісрати...провокатори, блдь.
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13.06.2024 15:26 Ответить
це не Генштаб брехливий - це ти тупий. Захід не рахує узагалі знищений Вагнер ( а це + 100 тисяч людей ) і мобілізованих з ДНР - ЛНР - ще 50 тисяч. Бо вони фактично не були в армії росії.
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13.06.2024 15:17 Ответить
Точних цифр не знає ніхто, навіть сама рашня.
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13.06.2024 13:00 Ответить
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13.06.2024 13:06 Ответить
Не сваріться, дівчата.
"Зниклих безвісті" формально не рахують до вбитих та поранених, а їх можуть бути десятки тисяч (аби компенсації сім'ям вчасно не платити, хоча 95% з них по факту загинули).
В нас, до речі, 30 тис. зниклих безвісті...
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13.06.2024 14:20 Ответить
В Україні зареєстровані близько 38 тисяч зниклих безвісти за особливих обставин

15.05.2024 04:05
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13.06.2024 14:23 Ответить
Ще роів на 50 війни вистачить м'яса.
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13.06.2024 14:51 Ответить
Для чого цитувати цього негра . Я більше довіряю нашому генштабу .
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13.06.2024 14:55 Ответить
 
 