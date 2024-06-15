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Новини Війна
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Війська РФ безуспішно атакували на Оріхівському напрямку та біля Кринків, - Сили оборони Півдня

прапор,кринки

В операційній зоні Сил оборони Півдня триває щоденне контрбатарейне протистояння та відбиття ворожих штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

За даними Сил оборони Півдня, за минулу добу на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів. Успіху не мали.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 1 штурм. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що минулої доби ворог здійснив ракетний удар по Миколаївщині. Внаслідок влучання за межами населеного пункту виникла пожежа на відкритій території, яку оперативно ліквідовано.

Окупанти продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 213 розвідувальних БпЛА.

Автор: 

Миколаївська область (2281) бойові дії (3880) Сили оборони півдня (348) Херсонська область (5791)


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В рашистських вояк, як виявляється, є велика проблема:

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15.06.2024 13:00 Відповісти
 
 