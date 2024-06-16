На Покровском направлении зафиксировано 36 боевых столкновений. 11 российских атак продолжаются до сих пор, - Генштаб

В течение дня враг интенсивно наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили один штурм противника, еще один - продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода (рф) нанесла два удара шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении наши защитники сдерживают натиск врага около Берестово и Степной Новоселовки. В настоящее время там продолжается два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой, по Синьковке ударили шестнадцатью НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами. - Ред.)

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение дня противник 10 раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Активно применяет авиацию - в частности, нанес три удара шестью КАБами по Дружелюбовке, еще два удара, тоже шестью КАБами, - по Шейковке. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще семь боестолкновений - продолжаются.

По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили: 54 оккупанта, одна ББМ и склад боеприпасов.

На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 25 штурмов агрессора успеха не имели, еще 11 атак - продолжаются.

За сегодня 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отбили пять атакующих действий врага. Еще столько же - продолжаются. Авиационным ударам КАБов подверглись Горняк и Константиновка. По предварительной информации, сегодня потери врага на данном направлении составили 56 оккупантов и одна станция РЭБ.

Обстановка на Юге

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено пять атак российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация - контролируемая.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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