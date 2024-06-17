На прошлой неделе на фронте более 700 боевых столкновений. Больше всего атак врага ВСУ отразили на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб
На фронте на прошлой неделе произошло более 700 боевых столкновений. В частности на Покровском направлении ВСУ отбили 240 атак российских захватчиков. На Кураховском - враг нанес около 100 атак по позициям украинских войск. Также российские террористы нанесли всего 19 ракетных ударов и 399 авиационных ударов
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
Ситуация на Харьковщине
В течение недели россияне совершили 45 атак в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск на Харьковском направлении.
На Купянском направлении враг совершил 61 атаку в районах населенных пунктов Сеньковка, Петропавловка, Песчаное, Берестовое, Степная Новоселовка Харьковской области и в районах Стельмаховки и Андреевки Луганской области. Однако успеха не имел.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины на прошлой неделе отбили 88 атак противника в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области, а также Грековка, Серебрянское лесничество Луганской области, Терны и Торское Донецкой области.
На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 42 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Краматорском направлении украинские воины отбили 65 атак в районах населенных пунктов Григорьевка, Калиновка, Клещиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.
На Покровском направлении украинские воины отбили 240 атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Калиновое, Евгеновка, Новоалександровка, Сокол, Уманское, Новоселовка Первая, Прогресс, Невельское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских захватчиков в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Георгиевка, Победа, Парасковиевка, Константиновка.
На Времевском направлении украинские воины отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Урожайное, Водяное и Старомайорское Донецкой области.
Обстановка на юге
На Ореховском направлении российские захватчики 33 раза атаковали позиции украинских воинов в районах Работино, Малой Токмачки Запорожской области.
На Приднепровском направлении на прошлой неделе российские захватчики пытались выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.
В течение недели российские войска совершили 25 безуспешных атак на позиции украинских войск в районе Крынков Херсонской области.
Напомним, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что в течение недели с 9 по 16 июня 2024 года потери армии РФ составляют около 7750 человек личного состава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль