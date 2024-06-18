Общие боевые потери РФ с начала войны – около 528 620 человек (+1230 за сутки), 7974 танка, 13959 артсистем, 15307 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 528 620 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 528620 (+1230) человек,

танков - 7974 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,

артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,

РСЗО - 1104 (+0) ед,

средства ППО - 853 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),

крылатые ракеты - 2297 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,

специальная техника - 2344 (+7)

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