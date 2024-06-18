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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 528 620 человек (+1230 за сутки), 7974 танка, 13959 артсистем, 15307 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 528 620 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 528620 (+1230) человек,
  • танков - 7974 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,
  • РСЗО - 1104 (+0) ед,
  • средства ППО - 853 (+0) ед,
  • самолетов - 359 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),
  • крылатые ракеты - 2297 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,
  • специальная техника - 2344 (+7)

Также читайте: На Покровском направлении произошло 42 боестолкновения, 10 из них еще продолжаются, - Генштаб

Інфографіка ліквідація за 17 червня

Автор: 

армия РФ (19403) Генштаб ВС (6346) ликвидация (3609) уничтожение (7043)


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Топ комментарии
+24
Минув 3768 день москальсько-української війни.
115 одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 32, броня 36, логістика 40.
Знищена автомобільна техніка перевалила за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 528 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Хакасія.
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18.06.2024 08:45
+13
А звідки москаль нашкробав ще 16 танків і 20 бронемашин ?
Слава ЗСУ.
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18.06.2024 07:46
+10
Это старые советские запасы. Скоро будут снимать с постаментов Т-34
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18.06.2024 08:04
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Правила форума Совет форумчан
А звідки москаль нашкробав ще 16 танків і 20 бронемашин ?
Слава ЗСУ.
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18.06.2024 07:46 Ответить
Так то ж не аналоговнетні прориви та армати. У них ще повно Т62, Т54, Т55. Десь на днях бачив відео, як орки по залізниці тягнуть щось уже з мангалами, начеб-то Т-62.
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18.06.2024 08:51 Ответить
З Зах.Сибіру Т-62,залишки вигрібають!!))
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18.06.2024 09:24 Ответить
Там ще дохолєри того "добра". Мабуть, була затримка, бо десь з-за Уралу їх транспортували.
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18.06.2024 08:58 Ответить
Это старые советские запасы. Скоро будут снимать с постаментов Т-34
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18.06.2024 08:04 Ответить
@ "Zига-поэзия:

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18.06.2024 08:18 Ответить
от таких рифмов - эфиопец пушкин в гробу как пропеллер вращаеться
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18.06.2024 12:45 Ответить
Понедельник у цапиков не задался....
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18.06.2024 08:22 Ответить
Та їх усіх мамки у понеділок понароджували !!))
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18.06.2024 09:29 Ответить
Минув 3768 день москальсько-української війни.
115 одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 32, броня 36, логістика 40.
Знищена автомобільна техніка перевалила за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 528 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Хакасія.
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18.06.2024 08:45 Ответить
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18.06.2024 08:47 Ответить
528620 - це більше, ніж рязань і майже оренбург....
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18.06.2024 08:52 Ответить
Рязань вже була ))
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18.06.2024 08:55 Ответить

А єщьо в рязані
Єсть гріби с глазамі.
Їх єдят,
А ані глядят...
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18.06.2024 09:00 Ответить
Ерзянь. Бо ерзя. І, відповідно - мокша.
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18.06.2024 09:29 Ответить
Так, так. У кого буде швидше ювілей - у танків, чи у арти?
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18.06.2024 09:00 Ответить
Найшвидше (вірогідно й завтра) буде ювілей у танків - 2 000 за цей рік (на сьогодні 1 991) і сто відсотково завтра - 20 тисяч чумардосів за червень (на зараз 19 840).
Логістика 19 тис загалом і 1 000 в цьому місяці.
Спецтехніка на зараз 1 067 од. - рекорд 1 096 за 23 рік, 2-3 дні і до ювілеїв по арті і танкам добавиться і новий рекорд.
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18.06.2024 10:31 Ответить
Спецтехніка мається на увазі з початку року.
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18.06.2024 10:37 Ответить
Наближаємось до круглих цифр по танкам, артилерії та крилатих ракетах. Слава ЗСУ !
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18.06.2024 09:44 Ответить
Кацапи трохи танчиків нашкребли і ті пішли до пекла ,
разом із лайном , яке стділо всередині
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18.06.2024 10:19 Ответить
броня в статистиці появилася... два дні був мізер...
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18.06.2024 10:40 Ответить
 
 