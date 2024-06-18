Общие боевые потери РФ с начала войны – около 528 620 человек (+1230 за сутки), 7974 танка, 13959 артсистем, 15307 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 528 620 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 528620 (+1230) человек,
- танков - 7974 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 15307 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 13959 (+32) ед,
- РСЗО - 1104 (+0) ед,
- средства ППО - 853 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11187 (+20),
- крылатые ракеты - 2297 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19031 (+40) ед,
- специальная техника - 2344 (+7)
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Слава ЗСУ.
115 одиниць техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта 32, броня 36, логістика 40.
Знищена автомобільна техніка перевалила за 19 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 528 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Хакасія.
А єщьо в рязані
Єсть гріби с глазамі.
Їх єдят,
А ані глядят...
Логістика 19 тис загалом і 1 000 в цьому місяці.
Спецтехніка на зараз 1 067 од. - рекорд 1 096 за 23 рік, 2-3 дні і до ювілеїв по арті і танкам добавиться і новий рекорд.
разом із лайном , яке стділо всередині