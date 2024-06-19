Продолжается бой в Волчанске, напряженная обстановка в районе Красногоровки, - Генштаб

За минувшие сутки, 18 июня 2024 года, на фронте в Украине произошло 129 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Всего за минувшие сутки, по уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар, с применением одной ракеты, 39 авиационных ударов (в частности, с применением 54 КАБов), совершил более 4000 обстрелов, в том числе 102 с применением реактивных систем залпового огня.

Генштаб напоминает, что в ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали Украину 21-м ударным БПЛА типа "Shahed" с направлений Приморско-Ахтарск (рф) и мыс Чауда (ВОТ Крыма). В результате боевой работы подразделений Сил Обороны было сбито 19 вражеских дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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Удары по врагу

Вместе с тем, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, четыре пункта управления, командно-наблюдательный пункт, шесть средств ПВО и артиллерийскую систему.

Обстановка с начала суток

По данным Генштаба, с начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. По позициям наших войск и населенным пунктам враг нанес шесть авиационных ударов двенадцатью КАБами, применил 41 дрон-камикадзе и совершил более 600 обстрелов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении штурмовое действие оккупантов вблизи населенного пункта Липцы успеха не имело, продолжается бой в районе Волчанска.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: более 130 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, артиллерийская система и четыре автомобиля.

На Купянском направлении продолжаются четыре боевых столкновения неподалеку Песчаного, Степной Новоселовки и Кругляковки. Ситуация контролируемая.

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Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватчики пять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Невского и Тернов. Ситуация напряженная. Боевые действия продолжаются.

"На Краматорском направлении с начала суток уже произошло девять боевых столкновений. Две атаки российских оккупантов наши защитники отбили у Нового и Клещиевки. Продолжаются семь боестолкновений в районах Калиновки, Нового и Ивановского", - говорится в сообщении.

За сегодня на Покровском направлении оккупанты осуществили уже 13 попыток прорвать наши оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новоселовки Первой. Восемь атак отражены подразделениями Сил обороны, еще пять - продолжаются. Украинские воины принимают меры по недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении неудачу потерпела атака врага неподалеку Парасковиевки. Напряженная обстановка остается в районе Красногоровки, где в настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении успеха не имели штурмовые действия агрессора вблизи Ровнополя. Еще одна атака продолжается возле Урожайного. Потерь позиций не допущено.

Также российские оккупанты неудачно атаковали украинские подразделения в районе Малой Токмачки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении без успеха завершилась попытка захватчиков оттеснить наших воинов с левобережной части Днепра.

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На остальных направлениях враг активных боевых действий не проводил. Ситуация - без изменений.