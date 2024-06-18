Россияне активизировались на Торецком направлении. Атакуют в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Пивничное и Пивденное, - Генштаб

На фронте российско-украинской войны с начала суток произошло уже 86 боевых столкновений. После длительного затишья агрессор активизировался на Торецком направлении. Украинские воины мужественно отражают атаки врага. Работают наша разведка, артиллерия, авиация, беспилотные системы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска.

В течение дня общие потери россиян составляют здесь 105 человек (безвозвратные и санитарные). Также уничтожен один вражеский танк, одна БМП, две артсистемы, восемь единиц автомобильной техники и одна - специальной техники.

На Купянском направлении зафиксировано девять вражеских попыток вклиниться в наши оборонительные рубежи. Продолжается отражение двух штурмов в районах населенных пунктов Синьковка и Берестово.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении происходит еще одно боестолкновение вблизи Тернов, а общее число вражеских штурмовых действий возросло до 11.

На Северском направлении враг прибегал к штурмовым действиям 14 раз. Продолжается бой с российскими захватчиками вблизи населенного пункта Спорное.

На Краматорском направлении оккупанты не оставляют попыток улучшить свое положение в микрорайоне Новый города Часов Яр. Боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении российские оккупанты активизировались и начали сразу пять штурмовых действий - в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Пивничное и Пивденное. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и дают отпор агрессору.

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Наибольшую активность противник проявляет на Покровском направлении. Количество боевых столкновений с начала суток возросло до 26. Продолжается отражение 12 атак россиян, в частности в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Новоселовка Первая и Сокол.

На Кураховском направлении захватчики уже четыре раза осуществляли штурмовые попытки на локации Красногоровки. Два боевых столкновения продолжаются.

Обстановка на юге

На Времевском направлении украинские воины отражают атаку оккупантов в районе Урожайного.

На остальных направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Удары по врагу

Подразделения авиации и ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения личного состава россиян, двум пунктам управления, одному командно-наблюдательному пункту, двум средствам ПВО противника.

Российские обстрелы Украины

Новым артиллерийским ударам с территории России подверглись приграничные населенные пункты Сумской области. В частности, село Турья было обстреляно с направления Графовка (РФ), Волковка и Ходино - из Старой Николаевки (РФ), Сидоровка - со стороны Поповки (РФ).

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