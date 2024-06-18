Росіяни активізувались на Торецькому напрямку. Атакують у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне, - Генштаб

На фронті російсько-української війни з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя агресор активізувався на Торецькому напрямку. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація, безпілотні системи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку тривають два бойові зіткнення в районі Вовчанська.

Протягом дня загальні втрати росіян складають тут 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну – спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в наші оборонні рубежі. Продовжується відбиття двох штурмів у районах населених пунктів Синьківка і Берестове.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку відбувається ще одне боєзіткнення поблизу Тернів, а загальне число ворожих штурмових дій зросло до 11.

На Сіверському напрямку ворог вдавався до штурмових дій 14 разів. Триває бій з російськими загарбниками поблизу населеного пункту Спірне.

На Краматорському напрямку окупанти не полишають спроб покращити своє положення в мікрорайоні Новий міста Часів Яр. Бойове зіткнення триває.

На Торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій – у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне. Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору.

Читайте: Триває боєзіткнення у мікрорайоні Новий у Часовому Яру, - Генштаб ЗСУ

Найбільшу активність противник виявляє на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл.

На Курахівському напрямку загарбники вже чотири рази здійснювали штурмові спроби на локації Красногорівки. Два бойові зіткнення продовжуються.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку українські воїни відбивають атаку окупантів у районі Урожайного.

На решті напрямків обстановка залишається без суттєвих змін.

Удари по ворогу

Підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п’яти районах зосередження особового складу росіян, двох пунктах управління, одному командно-спостережному пункту, двом засобах ППО противника.

Російські обстріли України

Нових артилерійських ударів з території росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області. Так, село Тур’я було обстріляне з напрямку Графовка (рф), Вовківка і Ходине – зі Старої Миколаївки (рф), Сидорівка – з боку Поповки (рф).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 528 620 осіб (+1230 за добу), 7974 танки, 13959 артсистем, 15307 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА