Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків
У ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.
"Атаковано об’єкти у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.
Як уточнили в НЕК "Укренерго", ворог атакував об'єкти у Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
1) потрібно знову вдвічі збільшити тарифи на електроенергію;
2) потрібно відключати світло щонайменше на 12 годин на добу, а краще і зовсім не включати;
3) категорично необхідно відшкодувати з 30%-м бонусом витрати гражданіну ахмєтову на відновлення зруйнованих об'єктів,
прихватизованихщо належать ДТЕКу.