УКР
Новини
6 667 10

Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків

Пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури внаслідок російської атаки

У ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

"Атаковано об’єкти у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.

Як уточнили в НЕК "Укренерго", ворог атакував об'єкти у Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Нічна атака росіян: ворог вдарив по навчальному закладу в Івано-Франківську.

Автор: 

обстріл (30409) Запорізька область (3975) Укренерго (2740) Міненерго (1446) Львівська область (2522)
Топ коментарі
+9
Вирішення проблеми полягає в наступному:
1) потрібно знову вдвічі збільшити тарифи на електроенергію;
2) потрібно відключати світло щонайменше на 12 годин на добу, а краще і зовсім не включати;
3) категорично необхідно відшкодувати з 30%-м бонусом витрати гражданіну ахмєтову на відновлення зруйнованих об'єктів, прихватизованих що належать ДТЕКу.
22.06.2024 07:48 Відповісти
+5
треба ще видати нагороду пісюністу, медаль "Заступник героя радянського союзу"
22.06.2024 07:51 Відповісти
+5
Зате під Києвом,де живуть вищі керівники все гаразд.
22.06.2024 07:52 Відповісти
23.06.2024 03:06 Відповісти
рішення полягає в тому, що якщо сам не знаєш рішення, то нити, нити, нити
22.06.2024 12:32 Відповісти
Можна і поскиглити. Але мені більше подобається постібатися.
23.06.2024 02:43 Відповісти
Ті що живуть у палацах в Кончі та тотожних резерваціях довкола обласних центрів давно закупилися потужними дизельгенераторами та мають кошти на недешеву зелену енергетику.
22.06.2024 08:24 Відповісти
За рахунок війни,старе обладнання змінять на ******* європейське,збільшуючи тарифи і нові станції ,ми оплачуємо, майбутнім поколінням "ахмєтових" безтурботне життя.
22.06.2024 08:47 Відповісти
 
 