Армія РФ вночі завдала удару по енергетичній інфраструктурі в Запорізькій та Львівській областях, постраждали двоє енергетиків

У ніч проти 22 червня російська армія завдала восьмого масованого комбінованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

"Атаковано об’єкти у південному та західному регіонах. На одному з об’єктів внаслідок обстрілу постраждали двоє енергетиків, їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання. Також під час обстрілу відключалася повітряна лінія електропередачі у східному регіоні, що призвело до зниження навантаження на генеруючому об’єкті.

Як уточнили в НЕК "Укренерго", ворог атакував об'єкти у Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

