РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8210 посетителей онлайн
Новости Фото
2 326 1

Умер энергетик, раненный в результате ракетного удара РФ по энергетическому объекту в Запорожском районе

В больнице умер энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Запорожской области за сутки

Как отмечается, в течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области:

  • Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.
  • 185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
  • 28 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоандреевку и Работино.
  • 303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області

Автор: 

обстрел (29135) смерть (9284) Запорожская область (3445)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сум
показать весь комментарий
23.06.2024 10:49 Ответить
 
 