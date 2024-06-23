Умер энергетик, раненный в результате ракетного удара РФ по энергетическому объекту в Запорожском районе

В больнице умер энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Запорожской области за сутки

Как отмечается, в течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области:

Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.

185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

28 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоандреевку и Работино.

303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских обстрелов Запорожской области: один человек погиб, двое ранены. ФОТОрепортаж