Умер энергетик, раненный в результате ракетного удара РФ по энергетическому объекту в Запорожском районе
В больнице умер энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Запорожской области за сутки
Как отмечается, в течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области:
- Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.
- 185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
- 28 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новоандреевку и Работино.
- 303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
