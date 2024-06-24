Россияне в течение суток 518 раз атаковали Запорожскую область, женщина получила ранение
В течение 23 июня российские захватчики атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области. В Пологовском районе женщина получила ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
Россияне нанесли авиационный удар по Пологовскому району, там отмечала ранения женщина. Кроме того, авиаудар был нанесен по Каменскому Васильевского района.
Также в течение суток враг:
- направил 193 БпЛА различной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
- накрыл 29 обстрелами из РСЗО Малую Токмачку, Работино, Левадное, Новоандреевку;
- нанес 294 обстрела по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо ви сьогодні тута а завтара на інстаграмі,
пантеоні...
пригаєте як ті жаби - залишуся без піснів аккордичя - жалко але переживу