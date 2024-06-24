РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
318 2

Россияне в течение суток 518 раз атаковали Запорожскую область, женщина получила ранение

Запорізька область

В течение 23 июня российские захватчики атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области. В Пологовском районе женщина получила ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Россияне нанесли авиационный удар по Пологовскому району, там отмечала ранения женщина. Кроме того, авиаудар был нанесен по Каменскому Васильевского района.

Также в течение суток враг:

  • направил 193 БпЛА различной модификации на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;
  • накрыл 29 обстрелами из РСЗО Малую Токмачку, Работино, Левадное, Новоандреевку;
  • нанес 294 обстрела по территории Орехова, Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Также смотрите: Умер энергетик, раненный в результате ракетного удара РФ по энергетическому объекту в Запорожском районе

Автор: 

обстрел (29135) Запорожская область (3445)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
аккордич тихом нишком злінав з ютуба в телегу - це було не гарно...
показать весь комментарий
24.06.2024 07:52 Ответить
саме тому і не піприсуюся,
бо ви сьогодні тута а завтара на інстаграмі,
пантеоні...
пригаєте як ті жаби - залишуся без піснів аккордичя - жалко але переживу
показать весь комментарий
24.06.2024 08:02 Ответить
 
 