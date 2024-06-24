За сутки на Харьковщине погиб 1 человек, еще 13 человек - были травмированы. ФОТО
В Харьковской области 23 июня оккупанты нанесли удары по областному центру и селам в Купянском и Харьковском районах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его данным, вчера, 23 июня, в 15:00. В результате обстрела КАБ в Шевченковском районе Харькова частично разрушено двухэтажное здание учебного заведения. Пострадали 4 человека (из них один ребенок в возрасте 15 лет).
В Холодногорском районе в результате обстрела разрушены 2 частных дома. Горел гараж и хозяйственная постройка. Погиб 1 человек, 8 человек пострадали (из них один ребенок в возрасте 16 лет).
В Киевском районе Харькова было два попадания в здание цеха предприятия, которое не эксплуатируется.
Днем 23 июня в результате артобстрела Купянска горела крыша жилого дома.
В 14:00 в селе Рубленое Великобурлукской громады в результате вражеского обстрела травмирован мужчина.
В 13:45 в селе Слатино Харьковского района в результате вражеского авиационного обстрела повреждены здания сельсовета, "Новой Почты", два жилых дома.
