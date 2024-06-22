Россияне за минувшие сутки обстреляли Харьковщину из ФАБ-1500, КАБов и РСЗО
Оккупанты ночью обстреляли из реактивной системы залпового огня село Подлиман Изюмского района Харьковской области, повреждены дома, магазины и детский сад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 1:45 22 июня с РСЗО оккупанты ударили по селу Подлиман. В результате обстрела повреждены частные домовладения, три магазина, помещение дошкольного учреждения, дом культуры, два автомобиля.
В с. Ольховка Харьковского района накануне вечером зафиксировано попадание авиабомбы на открытой местности, повреждено остекление окон частного дома
В г. Волчанске за минувшие сутки двое работников "Укрпочты" попали под обстрел вражеского БПЛА: погибла женщина, травмирован мужчина.
В с. Кирилловка Чугуевского района в результате российского обстрела авиабомбами повреждены магазин, детский сад и два частных дома.
В с. Липцы Харьковского района авиабомба попала в ранее разрушенную пожарную часть. Разрушены забор и частично - здание резервного гаража.
