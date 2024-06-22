РУС
Новости
Сутки на Херсонщине: враг ударил по 17 населенным пунктам, ночью сбросил взрывчатку с дрона в Херсоне, есть погибший и раненые

Удари по Херсонщині 20 червня

За минувшие сутки, 21 июня, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Велетенское, Белозерка, Кизомыс, Томина Балка, Понятовка, Инженерное, Бургунка, Новоалександровка, Михайловка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольговка, Львово, Гавриловка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в админздание, в жилые кварталы населенных пунктов области - в частности, повреждены многоэтажка, 3 частных дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 4 - получили ранения.

Ночью 22 июня российские военные сбросили взрывчатку с дрона на мужчину в Херсоне. По информации Суспільного, мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ног. Сейчас он находится в больнице.

