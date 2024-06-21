Три человека получили ранения в результате обстрелов оккупантами Херсонщины
Российские военные продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины. Сегодня, 21 июня, под ударами оккупантов находились Киндийка и Велетенское, есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, в поселке Киндийка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека. У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение руки.
Отмечается, что обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.
Кроме того, под удар врага в поселке Велетенское попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Херсона 20 июня погиб 33-летний мужчина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль