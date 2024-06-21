РУС
Три человека получили ранения в результате обстрелов оккупантами Херсонщины

Удари по Херсонщині

Российские военные продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины. Сегодня, 21 июня, под ударами оккупантов находились Киндийка и Велетенское, есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, в поселке Киндийка в результате вражеского удара по жилому дому пострадали два человека. У 25-летней женщины диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Мужчина, 52 лет, получил взрывную травму и осколочное ранение руки.

Отмечается, что обоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Кроме того, под удар врага в поселке Велетенское попал 49-летний мужчина. Его госпитализировали со взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела Херсона 20 июня погиб 33-летний мужчина.

обстрел (29050) Херсонская область (5117)
