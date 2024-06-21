В результате обстрела Херсона 20 июня погиб 33-летний мужчина
33-летний мужчина погиб в результате российского удара по Херсону 20 июня.
Об этом заявил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие вчерашнего вражеского обстрела города ранения, несовместимые с жизнью, получил 33-летний мужчина", - говорится в сообщении.
