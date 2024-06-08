Россияне из артиллерии обстреляли Миловскую громаду на Херсонщине: погибла женщина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская областная прокуратура

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 июня около 11:40 российские военные нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в Миловской громаде.

"В результате обстрела погибла местная женщина. В момент атаки она находилась в собственном доме", - говорится в сообщении.

Сведения о других пострадавших уточняются.

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Напомним, утром россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине - ранена женщина.