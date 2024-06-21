УКР
Внаслідок обстрілу Херсону 20 червня загинув 33-річний чоловік

20 червня внаслідок обстрілу РФ у Херсоні загинув чоловік

33-річний чоловік загинув внаслідок російського удару по Херсону 20 червня.

Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу міста поранення, несумісні з життям, отримав 33-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

обстріл (30389) Херсон (3566) жертва (270)
