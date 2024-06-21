Внаслідок обстрілу Херсону 20 червня загинув 33-річний чоловік
33-річний чоловік загинув внаслідок російського удару по Херсону 20 червня.
Про це заявив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу міста поранення, несумісні з життям, отримав 33-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
