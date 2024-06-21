РУС
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Понятовка, Камышаны, Белозерка, Новотягинка, Ивановка, Антоновка, Садовое, Гавриловка, Николаевка, Львов, Дудчаны, Михайловка и Золотая Балка.

По Понятовке оккупанты били из танка и сбрасывали боеприпасы с дрона, в результате взрывов поврежден частный дом. Снарядами поврежден жилой дом и в Антоновке, где вражеский обстрел произошел на рассвете. В Золотой Балке артиллерийский обстрел вызвал пожар сухостоя, огонь быстро потушили.

Удари по Херсонщині 20 червня

Вечером под артиллерийским огнем противника находилась и Белозерка. В результате взрывов возник пожар зерновых на корню, огнеборцам удалось ликвидировать возгорание.

Военные РФ атаковали дроном Дудчаны. В результате взрыва сброшенного боеприпаса поврежден частный дом.

С авиации противник нанес удары 7 управляемыми бомбами по населенным пунктам Тягинской и Дарьевской громад, к счастью, обошлось без пострадавших.

Под круглосуточным огнем армии РФ с левобережья находились Херсон и пригород. Взрывы раздавались во всех районах областного центра. В результате вражеского обстрела Корабельного района повреждены два частных дома. Оккупанты сбросили взрывное устройство на жилой квартал Днепровского района, там повреждения получили административное здание и оборудование по предоставлению телекоммуникационных услуг населению.

Утром армия РФ из артиллерии обстреляла поселок Текстильное возле областного центра, где под огонь попала гражданская машина. В результате удара 43-летний водитель погиб на месте.

Российские военные обстреляли одно из кладбищ вблизи Херсона, там повреждены 15 могил.

Троих детей вернули с оккупированных территорий Херсонщины, - Прокудин

обстрел Херсон Херсонская область
