Троих детей вернули с оккупированных территорий Херсонщины, - Прокудин

20 июня из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули троих детей.

Об этом в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В семьи удалось вернуть двух мальчиков и девочку в возрасте от 9 до 14 лет.

"Дети были вынуждены посещать российские школы и каждый понедельник петь гимн страны-агрессора. Поэтому семьи приняли решение оставить все, чтобы защитить малышей. Семьи находятся в безопасном месте, им оказывают медицинскую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь. Их спасение стало возможным благодаря упорной работе Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - рассказал Прокудин.

И добавил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 123 ребенка из Херсонской области.

