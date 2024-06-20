Троих детей вернули с оккупированных территорий Херсонщины, - Прокудин
20 июня из временно оккупированных территорий Херсонской области вернули троих детей.
Об этом в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
В семьи удалось вернуть двух мальчиков и девочку в возрасте от 9 до 14 лет.
"Дети были вынуждены посещать российские школы и каждый понедельник петь гимн страны-агрессора. Поэтому семьи приняли решение оставить все, чтобы защитить малышей. Семьи находятся в безопасном месте, им оказывают медицинскую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь. Их спасение стало возможным благодаря упорной работе Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - рассказал Прокудин.
И добавил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 123 ребенка из Херсонской области.
