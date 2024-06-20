Трьох дітей повернули з окупованих територій Херсонщини, - Прокудін
20 червня з тимчасово окупованих територій Херсонської області повернули трьох дітей.
Про це у своєму телеграм-каналі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
До родин вдалось повернути двох хлопчиків та дівчинку віком від 9 до 14 років.
"Діти були змушені відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора. Тож родини ухвалили рішення залишити все, аби захистити малечу. Сім'ї перебувають у безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу. Їх порятунок став можливим завдяки наполегливій роботі Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - розповів Прокудін.
Та додав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 123 дитини із Херсонської області.
