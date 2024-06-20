Ще 10 дітей повернули з окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Ще десятьох дітей вдалося повернути з окупованих росіянами територій.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна "влада".



Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку", - йдеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що окупаційна "влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн РФ.

"На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть", - додав уповноважений ВРУ з прав людини.

