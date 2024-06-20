УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9359 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
792 1

Ще 10 дітей повернули з окупованих територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Ще десятьох дітей вдалося повернути з окупованих росіянами територій.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Проте нині вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна "влада".

Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: До України повернули брата військовослужбовця ЗСУ: Родичі вивезли його з окупованої території до РФ, - Мінреінтеграції. ФОТО

Лубінець зазначив, що окупаційна "влада" змушувала дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн РФ.

"На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть", - додав уповноважений ВРУ з прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації
Ще 10 дітей вдалося повернути з окупації

Автор: 

діти (5257) окупація (6818) повернення (273) Лубінець Дмитро (630)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна новина...
показати весь коментар
20.06.2024 15:26 Відповісти
 
 