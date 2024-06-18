РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець
Країна-агресорка вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду - кілька тисяч доларів.
Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія вербує українських підлітків для скоєння злочинів у соцмережах.
"Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ - черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні", - заявив Лубінець.
Він додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі, Дніпрі.
Лубінець також наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.
Раніше повідомлялося, що у Києві 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином підпалили дві автівки ЗСУ. Вони працювали на замовлення спецслужб РФ.
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Як ти, мудень, уявляєш замовлення підліткам підпалу саме автівок ТЦК, а не взагалі ЗСУ.
І крім того ТЦК-ашні автівки як раз стоять на службових стоянках
Від сикулянства, (що в принципі нормально, не всі ж ремби), до підпалу авто ЗСУ. Причому пацієнт навіть не розуміє що вже працює на кацапню.
Ну, або робить вигляд що не розуміє...
Якщо що - я не чиновник і до бюджету маю відношення тільки як платник податків.
Зачем банить? Больше толерантності. Вы же хотите в Европу…
Ні якоі толерантності до кацапів! Бий поки не поминають!
Слава ЗСУ!
що, ***, ро***ть волонтерські авто, для хлопців в окопах, біля тцк?
з кацапським іпсо, не склалося? давай розганяй тему, підлітків, на службі у фсб?
ви, зе!видлядкі, наскільки *********, що б дітей вплутувати у свою боротьбу за рейтинги?
Дайте адресу того каналу, на автозвалищі є купа брухту який можна "спалити".
купляєш старі машини за 500 ує
фарбуєш пензликом вручну
домовляєшся
палиш
отримуєш від1000 за шт
Я думаю что лапотные детки будут охотно жечь все подряд буквально за копейки.
Дійсно, нашро ж своїx ображати! Їм ще капітуляцію підписувати
48-річна мешканка
легковушка - 150$, бус - 200$, автобус - 500$, грузовик - 1000$. И они делают эти преступления! Даже хвалятся своими "успехами". Публикуют фото покупок от таким образом полученных денег. Даже перед одноклассниками хвастают "заработками". В топе: Сумская, Запорожская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская, Херсонская, Николаевская области.
Вы поищите в Инстаграм. Есть и видео поджогов и поджигателей. Лица они прячут под масками.
Жаль только, что эти комментарии к новостям не читают представители властей и силовых органов, потому не будет никакой реакции, и проверок школ на наличие малолетних преступников-поджигателей!
Ютуб і тік-ток досі модерується із раші, але це походу не важливо для влади. Важливо було податок на Гугл і на тому все.