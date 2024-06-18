РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Країна-агресорка вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду - кілька тисяч доларів.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія вербує українських підлітків для скоєння злочинів у соцмережах.

"Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ - черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні", - заявив Лубінець.

Він додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі, Дніпрі.

Лубінець також наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.

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Раніше повідомлялося, що у Києві 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином підпалили дві автівки ЗСУ. Вони працювали на замовлення спецслужб РФ.

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