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РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Країна-агресорка вербує неповнолітніх українців, щоб ті підпалювали транспорт військовослужбовців Збройних Сил України. За це ворог пропонує грошову винагороду - кілька тисяч доларів.

Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія вербує українських підлітків для скоєння злочинів у соцмережах. 

"Така ситуація та вербування дітей зі сторони РФ - черговий спосіб РФ дестабілізувати ситуацію в Україні", - заявив Лубінець.

Він додав, що наразі зафіксовані випадки підпалу автівок ЗСУ у Києві, Одесі, Дніпрі.

Лубінець також наголосив, що за такі вчинки передбачена кримінальна відповідальність. Також омбудсман закликав батьків донести своїм дітям, що цього робити не варто, а також розповісти про підступність ворога, який може вигадати нові схеми вербування у соцмережах.

Читайте також: ФСБ вербує підлітків для підпалів авто ЗСУ, - Нацполіція

Раніше повідомлялося, що у Києві 48-річна мешканка Чернігівської області разом із своїм 14-річним сином підпалили дві автівки ЗСУ. Вони працювали на замовлення спецслужб РФ.

Дивіться також: Затримано 4 жителів Дніпра, які спалили авто ЗСУ та готували серію підпалів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

підпал (679) вербування (246) Лубінець Дмитро (602)


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Топ коментарі
+20
ви мабуть хотіли написати "волонтерських авто"? Чи ви наївно думаєте, що тцкашніки з хабарів собі бусіки купують?
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18.06.2024 20:06
+19
Тобто ви фактично вітаєте підпал авто ТЦК? І і хто ви як не морда москальська?
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18.06.2024 19:56
+16
Ты дебил, москали настраивают наших детей на преступление, причем не по идейным понятиям, а чисто уголовным, за бабло. А в ТЦК, инопланетяне работают, есть нарушения разбирайтесь, а без них все равно не обойтись
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18.06.2024 20:11
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А є різниця?
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18.06.2024 19:51 Відповісти
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18.06.2024 19:56 Відповісти
Тобто ви фактично вітаєте підпал авто ТЦК? І і хто ви як не морда москальська?
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18.06.2024 19:56 Відповісти
ви мабуть хотіли написати "волонтерських авто"? Чи ви наївно думаєте, що тцкашніки з хабарів собі бусіки купують?
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18.06.2024 20:06 Відповісти
Акаунти не плутаеш, морда москальська?)
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18.06.2024 20:23 Відповісти
сам ти кацап
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18.06.2024 20:24 Відповісти
Згинь, іпсятина москальска.
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18.06.2024 20:51 Відповісти
сама ти кацапка
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18.06.2024 21:30 Відповісти
Ты дебил, москали настраивают наших детей на преступление, причем не по идейным понятиям, а чисто уголовным, за бабло. А в ТЦК, инопланетяне работают, есть нарушения разбирайтесь, а без них все равно не обойтись
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18.06.2024 20:11 Відповісти
Іди нах кацапе смердючий
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18.06.2024 21:26 Відповісти
А насправді ви просто жертва тіктоку.
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18.06.2024 20:50 Відповісти
просто баньте тролів
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18.06.2024 19:54 Відповісти
Параша е спонсер тероризму. Так Саліван?
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18.06.2024 23:30 Відповісти
Деякі дебіли і не діти, і платити не треба за розгон теми. Так, Віталію?

Як ти, мудень, уявляєш замовлення підліткам підпалу саме автівок ТЦК, а не взагалі ЗСУ.
І крім того ТЦК-ашні автівки як раз стоять на службових стоянках
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18.06.2024 20:01 Відповісти
Нормально докотились.
Від сикулянства, (що в принципі нормально, не всі ж ремби), до підпалу авто ЗСУ. Причому пацієнт навіть не розуміє що вже працює на кацапню.
Ну, або робить вигляд що не розуміє...
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18.06.2024 20:29 Відповісти
Так ти кого більше любиш путіна чи кадирова? Хто тобі більш імпонує в ролі хазяїна?
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18.06.2024 20:47 Відповісти
Зая, так це не ти тут закликаєш палити армійські авто? Може ти себе ще й патріотом України вважаєш, клован?
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18.06.2024 20:57 Відповісти
це ти роліки з пакетом на голові в ютуб знимав? дуже схоже, тіж самі наративи.
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18.06.2024 20:59 Відповісти
А чого не уточнюєш - ти просто їпанат чи мокшанський заробітчанин? Державна таємниця рф?
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18.06.2024 20:21 Відповісти
Курва ікацапська сиди тихенько поки до тебе черга не дійшла
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18.06.2024 20:29 Відповісти
Кэп, ты прям аналитиг, нах...
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18.06.2024 19:47 Відповісти
ну то хай беруть половину авансом а що підпалити на ті гроші ЗСУ самі знайдуть
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18.06.2024 19:52 Відповісти
підпалювати якусь залізну ******** для комфортного переміщення жоп - як це допоможе путіну просунутись на фронті? - ага, треба щоб пішов великий розголос... тоді люди подумають: о, народ вже так проти цієї війни, так проти, ну і я з ними .. - так, а хто ж зробить розголос, кому заплатити за слова, фотки?
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18.06.2024 19:53 Відповісти
Перекупи їх. плати їм, щоб вони не підпалювали авто ЗСУ.
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18.06.2024 20:03 Відповісти
Як ви це уявляєте?
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18.06.2024 20:06 Відповісти
ніяк не уявляю. Я б на місці влади перестав красти, і направив недокрадені гроші на виробництво зброї, і речей першої необхідності. людям, які там працюють - треба платити нормальну з.п., і тоді їх діти не будуть палити автомобілі. Ну або якщо тупорилим дупутатам, яких ти наобирав, важко будувати заводи і підтримувати економіку, то хоча б більш-менш справедливо розділяти ті мільярди міжнародної допомоги між усіма людьми.
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18.06.2024 20:15 Відповісти
Тобто ви б крали, крали, а потім коли вже накралися, подумали, мені вистачить і недокрадені вами гроші кудись перенаправили? Якщо будете при владі, я з вами.)
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18.06.2024 20:29 Відповісти
так, бо я розумію, що якщо країну захоплять кацапи, то красти буду вже не я, а в кращому випадку вкрадуть все у мене.
Якщо що - я не чиновник і до бюджету маю відношення тільки як платник податків.
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18.06.2024 20:32 Відповісти
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18.06.2024 22:56 Відповісти
Заблокуйте вже цей грьобаний інтернет цивільним київстар хакнули прильотів стало менше бо всяке калічне і дурне спілкується нехай листи пишуть
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18.06.2024 20:34 Відповісти
зараз тобі заблокую
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18.06.2024 20:35 Відповісти
Ну, да. Ну, да. Не все так однозначно.

Зачем банить? Больше толерантності. Вы же хотите в Европу…

Ні якоі толерантності до кацапів! Бий поки не поминають!
Слава ЗСУ!
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18.06.2024 23:36 Відповісти
у мене зустрічне питання!
що, ***, ро***ть волонтерські авто, для хлопців в окопах, біля тцк?
з кацапським іпсо, не склалося? давай розганяй тему, підлітків, на службі у фсб?
ви, зе!видлядкі, наскільки *********, що б дітей вплутувати у свою боротьбу за рейтинги?
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18.06.2024 20:07 Відповісти
Бараніна, на цих автівках не в окопах сидять, а возять багато чого, в тому числі і поранених і вантаж 200 і в Київ!
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18.06.2024 20:55 Відповісти
по києву? солонина?
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18.06.2024 20:58 Відповісти
зеленые могут пробить дно где угодно. а еще не вечер, будет вс впереди.
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19.06.2024 13:10 Відповісти
Висновок. кацапи підпалюють авто ЗСУ, а українські провокатори, а може й патріоти, підпалюють авто ТЦК.
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18.06.2024 20:08 Відповісти
Тада. І у Тисі теж патріоти плавають. Ну такі трошки обісцяні...
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18.06.2024 20:27 Відповісти
Кацапи як завжди брешуть. У них зараз з баксами великий дефіцит
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18.06.2024 20:09 Відповісти
Таким дебилам все равно. Свадьба в Малиновке:- ...да бери все, я себе ещё нарисую...
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18.06.2024 20:14 Відповісти
Юанями будут платить с портретом Путина.
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18.06.2024 20:20 Відповісти
А чому українські спецслужби через анонімні телеграм-канали не пропонують кацапам убивати одне одного? Акція для "прявославне рюззґє": вбий бурята / дагестанця, зніми на відео і пришли нам - отримай винагороду. Таким чином можна розпалювати міжетнічну ворожнечу серед рашистів. Отримані відео можна демонструвати на весь світ в якості доказів неадекватності. Де масові анонімні дзвінки в кацапські екстрені служби про замінування громадських споруд? Всього, що тільки можна: від концертних залів до пологових будинків. І серед цих фейкових повідомлень дійсно підірвати 1-2 школи, кілька дитсадків, підставивши, скажімо кавказьких вівцейобів ? Де робота спецслужб по дестабілізації недоімперіі зсередини?
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18.06.2024 20:28 Відповісти
може тому що Україна на полі бою воює, а не терактами займається, як русня?
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18.06.2024 20:57 Відповісти
Жоден метод боротьби проти русні не є негуманним. Інакше що? Ескалація?
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19.06.2024 00:44 Відповісти
Яка "держава" такі і підлітки...
Дайте адресу того каналу, на автозвалищі є купа брухту який можна "спалити".
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18.06.2024 20:34 Відповісти
Гниль кацапов это призвание .
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18.06.2024 20:35 Відповісти
врут твари
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18.06.2024 22:07 Відповісти
"Наші" форумні ухилянтські ховрашки від жаху перед страшними воєнкомами зовсім втратили людську подобу,вони готові підтримати будь-які злочини проти України,лише щоб їх,квіточок,не забирали в брудні окопи воювати проти жахливих кацапів....
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18.06.2024 22:43 Відповісти
Бізнес план:
купляєш старі машини за 500 ує
фарбуєш пензликом вручну
домовляєшся
палиш
отримуєш від1000 за шт
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18.06.2024 23:14 Відповісти
Вже реалізували в Запоріжжі: канал "авто в брухт" останній ролик.
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19.06.2024 08:40 Відповісти
Ви думаєте, куратори тупі? Пара таких випадків - і вони самі почнуть обирати цілі на основі доносов місцевих любителів русского міра.
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19.06.2024 08:44 Відповісти
А давайте ми самі якийсь драндулєт спалимо ще й з волонтерським мотлохом, який не можемо списати, а нам підори гроші на нову машину скинуть?
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19.06.2024 08:38 Відповісти
Отличная идея. Работает в обе стороны. В россиии много чего можно поджечь ))
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19.06.2024 08:44 Відповісти
А чому б не створити фонд, і так само наймати малолітніх кацапських виплодків палити техніку в рф?
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19.06.2024 08:54 Відповісти
А чому б не сворити фонд і наймати іноземців в іноземний легіон, чім посольства цілими днями займаються, відповідь -- або довбо..би або всим по..ую
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19.06.2024 09:31 Відповісти
Одно другому не мешает.
Я думаю что лапотные детки будут охотно жечь все подряд буквально за копейки.
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19.06.2024 10:45 Відповісти
Треба вводити тілесні наказання для таких дітей і штраф для батьків
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19.06.2024 09:27 Відповісти
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19.06.2024 10:03 Відповісти
Сомневаюсь, что это правда. Думаю, что авто ТЦК поджигают абсолютно бесплатно.
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19.06.2024 10:18 Відповісти
Интересно а они сразу умерли при попытке к бегству или умерли пытаясь сбежать с кпз? Почти 100% предателей украины стабильно гибнут при "попытке к бегству"
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19.06.2024 10:50 Відповісти
Цікаво шо РФ не пропонує гроші за спалення автівок зєльоной шобли!

Дійсно, нашро ж своїx ображати! Їм ще капітуляцію підписувати
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19.06.2024 10:22 Відповісти
У нас Дніпрі вже піймали тих малолітніх бовдурів яким на 3х кацапи кинули 3000 $, і вони отримають срок 5 років за це з слів слідчого... Так що кацапські консерви думайте!
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19.06.2024 11:42 Відповісти
не складно написати номер справи? ціково подивитися як малолітнім 5 років видали
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19.06.2024 12:42 Відповісти
А сколько платят украинцам чтобы они ненавидели членограя? Лично я исключение из правил, презираю лупатого маланца бесплатно.
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19.06.2024 11:47 Відповісти
українським дітям
48-річна мешканка
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19.06.2024 12:37 Відповісти
А в реалиях, всё так и происходит. В школьных группах Вайбер, Инстаграм кочуют приглашения поджечь авто с надписью - ЗСУ. Дают задаток в 20$, а после предоставления видео о подтверждении поджога, приходят суммы в зависимости от сожжённого транспортного средства:
легковушка - 150$, бус - 200$, автобус - 500$, грузовик - 1000$. И они делают эти преступления! Даже хвалятся своими "успехами". Публикуют фото покупок от таким образом полученных денег. Даже перед одноклассниками хвастают "заработками". В топе: Сумская, Запорожская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская, Херсонская, Николаевская области.
Вы поищите в Инстаграм. Есть и видео поджогов и поджигателей. Лица они прячут под масками.
Жаль только, что эти комментарии к новостям не читают представители властей и силовых органов, потому не будет никакой реакции, и проверок школ на наличие малолетних преступников-поджигателей!
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19.06.2024 13:00 Відповісти
Таня только не надо рассказывать про 249 покушений на хриплого петуха, скучно.
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19.06.2024 13:02 Відповісти
Зри в корень! Не всё так просто. Сперва автомобили ЗСУ, а как говорят в Украине, далі буде........
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19.06.2024 13:07 Відповісти
Зеля сам вызвал народный гнев, между прочим военные на фронте мягко говоря недолюбливают ТЦК, потому что люди не будут разбираться у них возникает ненависть к любому человеку в военной форме, а не исключительно к зелёным опричникам.
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19.06.2024 13:11 Відповісти
Чтобы получить банковскую карту, нужен паспорт и код. Школьник карту не может получить. Значит и награду от раши. Им типа наличкой выдают? Тогда этих курьеров отлавливают моментально. Вывод: то что вы видите в инсте - фэйки.
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19.06.2024 13:28 Відповісти
Деньги привозят курьеры и оставляют в тайниках (закладках)... Никаких банковских карт.... Процесс взятия пакета - фиксируют на видео, и школьник на крючке. Теперь он будет делать то, что ему скажут.
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19.06.2024 13:32 Відповісти
Мне кажется это слишком стремным и легко раскрываемым. И невозможно чтобы было массово. Школьника припугнуть - расколется мгновенно.
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19.06.2024 13:37 Відповісти
Нет и ещё раз НЕТ! Народ очень хорошо разбирается, где фронтовик, а где сытая, холёная, канцелярская ТЦК-ашная морда. Да и на фронте ненавидят тех, кто туда попал по каким-то причинам из ТЦК. Всегда стараются их отправить в один конец без возвратно. Потому они массово дезертируют из линии фронта.
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19.06.2024 13:16 Відповісти
Брехня, большое количество случаев когда обычные военные попадали под раздачу, люди объясняли своё поведение так, солдаты на фронте а этот тцкшник в тылу шакалит.
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19.06.2024 13:20 Відповісти
Похоже у малявки забрали в армию старшего брата. Малявка с друзьями сожгли машину военного - отомстили. И вдруг их назвали диверсантами, агентами раши. Расследование, малявок ловят и грозно приказывают написать "я, малявка такая, был завербован рашей за штуку баксов. Не, штуки мало, 3 штуки баксов. Спалил 5... не, 5 мало, 20 авто военных, чтобы побольше заработать. Каюсь, больше так не буду, мамой клянусь!" Однако измельчали диверсанты, всех матерых отловили видимо, одни дети остались @)))
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19.06.2024 13:18 Відповісти
Нет! На Вайбер страницах Киева много объявлений о возможности поджогов авто ЗСУ за различные суммы. Но это распространяли именно для школьников и лицеистов.
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19.06.2024 13:24 Відповісти
Чтобы получить банковскую карту, нужен паспорт и код. Школьник карту не может получить. Значит и награду от раши. Им типа наличкой выдают? Тогда этих курьеров отлавливают моментально. Вывод: то что вы видите в инсте - фэйки. Вайбер легко отследить, там переписка с рашей читается. Телеграм сложнее, но думаю тоже можно.
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19.06.2024 13:31 Відповісти
Есть идея: у раши бабки взять, спалить списанные негодные авто, а бабло на армию отдать. Получить новый заказ, накупить дронов для армии. Масштабировать спонсирование рашей всу.
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19.06.2024 13:23 Відповісти
Ну так они требуют видос поджога, и что машина именно принадлежит ЗСУ - обеспечение, санитарка, бусы для ротации, бензовозы...
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19.06.2024 13:26 Відповісти
Казалось бы что проще, одеть ТЦК в салатовую или оранжевую форму машины им маркировать тоже ярко и не вводить людей в заблуждение, но зелёная жопа никогда на это не пойдёт, потому что тогда у ТЦК реально начнёт гореть земля под ногами.
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19.06.2024 13:28 Відповісти
Ну на охоте охотник маскируется, чтобы дичь не заметила. Зачем им себя выдавать?
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19.06.2024 13:34 Відповісти
В том и дело, украинцы для ТЦК это добыча.
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19.06.2024 13:36 Відповісти
Мне кошмар снился: в троллейбусе вместо кондуктора тцкашники ))
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19.06.2024 13:38 Відповісти
Українські офіси з модерації Ютуб чи тік-ток - Ні! 11 лямів баксів на пінгвінів - Так!

Ютуб і тік-ток досі модерується із раші, але це походу не важливо для влади. Важливо було податок на Гугл і на тому все.
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19.06.2024 13:54 Відповісти
Рюськомовні будуть брати, палити. Це ж, для них рідна мова, рідні солдати-освободители, рідна для їх батьків партія яниковища - та все рідне. От саме такі і голосували за зеленского - кроваві рюськіє.
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19.06.2024 14:31 Відповісти
Таня на мою думку ви несте дічину , . Але , як що це так , ви теж можете залучити школярів , наприклад для виготовлення набоїв ,та платити їм 1000$ на місяць . Зараз канікули , буде чим заняти малечу Та не дякуйте а да ще хотів додати російска мене напрягає
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19.06.2024 15:12 Відповісти
 
 