РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог автомобилей ВСУ, - Лубинец

Страна-агрессор вербует несовершеннолетних украинцев, чтобы те поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных сил Украины. За это враг предлагает денежное вознаграждение - несколько тысяч долларов.

Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия вербует украинских подростков для совершения преступлений в соцсетях.

"Такая ситуация и вербовка детей со стороны РФ - очередной способ РФ дестабилизировать ситуацию в Украине", - заявил Лубинец.

Он добавил, что сейчас зафиксированы случаи поджога автомобилей ВСУ в Киеве, Одессе, Днепре.

Лубинец также отметил, что за такие поступки предусмотрена уголовная ответственность. Также омбудсман призвал родителей донести своим детям, что этого делать не стоит, а также рассказать о коварстве врага, который может придумать новые схемы вербовки в соцсетях.

Читайте также: ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве 48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном подожгли две машины ВСУ. Они работали по заказу спецслужб РФ.

Смотрите также: Задержаны 4 жителя Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ