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РФ предлагает украинским детям тысячи долларов за поджог автомобилей ВСУ, - Лубинец

РФ пропонує українським дітям тисячі доларів за підпал автомобілів ЗСУ, - Лубінець

Страна-агрессор вербует несовершеннолетних украинцев, чтобы те поджигали транспорт военнослужащих Вооруженных сил Украины. За это враг предлагает денежное вознаграждение - несколько тысяч долларов.

Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия вербует украинских подростков для совершения преступлений в соцсетях.

"Такая ситуация и вербовка детей со стороны РФ - очередной способ РФ дестабилизировать ситуацию в Украине", - заявил Лубинец.

Он добавил, что сейчас зафиксированы случаи поджога автомобилей ВСУ в Киеве, Одессе, Днепре.

Лубинец также отметил, что за такие поступки предусмотрена уголовная ответственность. Также омбудсман призвал родителей донести своим детям, что этого делать не стоит, а также рассказать о коварстве врага, который может придумать новые схемы вербовки в соцсетях.

Читайте также: ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

Ранее сообщалось, что в Киеве 48-летняя жительница Черниговской области вместе со своим 14-летним сыном подожгли две машины ВСУ. Они работали по заказу спецслужб РФ.

Смотрите также: Задержаны 4 жителя Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

поджог (1078) вербовка (264) Лубинец Дмитрий (468)


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Топ комментарии
+20
ви мабуть хотіли написати "волонтерських авто"? Чи ви наївно думаєте, що тцкашніки з хабарів собі бусіки купують?
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18.06.2024 20:06
+19
Тобто ви фактично вітаєте підпал авто ТЦК? І і хто ви як не морда москальська?
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18.06.2024 19:56
+16
Ты дебил, москали настраивают наших детей на преступление, причем не по идейным понятиям, а чисто уголовным, за бабло. А в ТЦК, инопланетяне работают, есть нарушения разбирайтесь, а без них все равно не обойтись
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18.06.2024 20:11
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А є різниця?
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18.06.2024 19:51 Ответить
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18.06.2024 19:56 Ответить
Тобто ви фактично вітаєте підпал авто ТЦК? І і хто ви як не морда москальська?
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18.06.2024 19:56 Ответить
ви мабуть хотіли написати "волонтерських авто"? Чи ви наївно думаєте, що тцкашніки з хабарів собі бусіки купують?
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18.06.2024 20:06 Ответить
Акаунти не плутаеш, морда москальська?)
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18.06.2024 20:23 Ответить
сам ти кацап
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18.06.2024 20:24 Ответить
Згинь, іпсятина москальска.
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18.06.2024 20:51 Ответить
сама ти кацапка
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18.06.2024 21:30 Ответить
Ты дебил, москали настраивают наших детей на преступление, причем не по идейным понятиям, а чисто уголовным, за бабло. А в ТЦК, инопланетяне работают, есть нарушения разбирайтесь, а без них все равно не обойтись
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18.06.2024 20:11 Ответить
Іди нах кацапе смердючий
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18.06.2024 21:26 Ответить
А насправді ви просто жертва тіктоку.
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18.06.2024 20:50 Ответить
просто баньте тролів
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18.06.2024 19:54 Ответить
Параша е спонсер тероризму. Так Саліван?
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18.06.2024 23:30 Ответить
Деякі дебіли і не діти, і платити не треба за розгон теми. Так, Віталію?

Як ти, мудень, уявляєш замовлення підліткам підпалу саме автівок ТЦК, а не взагалі ЗСУ.
І крім того ТЦК-ашні автівки як раз стоять на службових стоянках
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18.06.2024 20:01 Ответить
Нормально докотились.
Від сикулянства, (що в принципі нормально, не всі ж ремби), до підпалу авто ЗСУ. Причому пацієнт навіть не розуміє що вже працює на кацапню.
Ну, або робить вигляд що не розуміє...
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18.06.2024 20:29 Ответить
Так ти кого більше любиш путіна чи кадирова? Хто тобі більш імпонує в ролі хазяїна?
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18.06.2024 20:47 Ответить
Зая, так це не ти тут закликаєш палити армійські авто? Може ти себе ще й патріотом України вважаєш, клован?
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18.06.2024 20:57 Ответить
це ти роліки з пакетом на голові в ютуб знимав? дуже схоже, тіж самі наративи.
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18.06.2024 20:59 Ответить
А чого не уточнюєш - ти просто їпанат чи мокшанський заробітчанин? Державна таємниця рф?
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18.06.2024 20:21 Ответить
Курва ікацапська сиди тихенько поки до тебе черга не дійшла
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18.06.2024 20:29 Ответить
Кэп, ты прям аналитиг, нах...
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18.06.2024 19:47 Ответить
ну то хай беруть половину авансом а що підпалити на ті гроші ЗСУ самі знайдуть
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18.06.2024 19:52 Ответить
підпалювати якусь залізну ******** для комфортного переміщення жоп - як це допоможе путіну просунутись на фронті? - ага, треба щоб пішов великий розголос... тоді люди подумають: о, народ вже так проти цієї війни, так проти, ну і я з ними .. - так, а хто ж зробить розголос, кому заплатити за слова, фотки?
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18.06.2024 19:53 Ответить
Перекупи їх. плати їм, щоб вони не підпалювали авто ЗСУ.
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18.06.2024 20:03 Ответить
Як ви це уявляєте?
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18.06.2024 20:06 Ответить
ніяк не уявляю. Я б на місці влади перестав красти, і направив недокрадені гроші на виробництво зброї, і речей першої необхідності. людям, які там працюють - треба платити нормальну з.п., і тоді їх діти не будуть палити автомобілі. Ну або якщо тупорилим дупутатам, яких ти наобирав, важко будувати заводи і підтримувати економіку, то хоча б більш-менш справедливо розділяти ті мільярди міжнародної допомоги між усіма людьми.
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18.06.2024 20:15 Ответить
Тобто ви б крали, крали, а потім коли вже накралися, подумали, мені вистачить і недокрадені вами гроші кудись перенаправили? Якщо будете при владі, я з вами.)
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18.06.2024 20:29 Ответить
так, бо я розумію, що якщо країну захоплять кацапи, то красти буду вже не я, а в кращому випадку вкрадуть все у мене.
Якщо що - я не чиновник і до бюджету маю відношення тільки як платник податків.
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18.06.2024 20:32 Ответить
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18.06.2024 22:56 Ответить
Заблокуйте вже цей грьобаний інтернет цивільним київстар хакнули прильотів стало менше бо всяке калічне і дурне спілкується нехай листи пишуть
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18.06.2024 20:34 Ответить
зараз тобі заблокую
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18.06.2024 20:35 Ответить
Ну, да. Ну, да. Не все так однозначно.

Зачем банить? Больше толерантності. Вы же хотите в Европу…

Ні якоі толерантності до кацапів! Бий поки не поминають!
Слава ЗСУ!
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18.06.2024 23:36 Ответить
у мене зустрічне питання!
що, ***, ро***ть волонтерські авто, для хлопців в окопах, біля тцк?
з кацапським іпсо, не склалося? давай розганяй тему, підлітків, на службі у фсб?
ви, зе!видлядкі, наскільки *********, що б дітей вплутувати у свою боротьбу за рейтинги?
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18.06.2024 20:07 Ответить
Бараніна, на цих автівках не в окопах сидять, а возять багато чого, в тому числі і поранених і вантаж 200 і в Київ!
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18.06.2024 20:55 Ответить
по києву? солонина?
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18.06.2024 20:58 Ответить
зеленые могут пробить дно где угодно. а еще не вечер, будет вс впереди.
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19.06.2024 13:10 Ответить
Висновок. кацапи підпалюють авто ЗСУ, а українські провокатори, а може й патріоти, підпалюють авто ТЦК.
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18.06.2024 20:08 Ответить
Тада. І у Тисі теж патріоти плавають. Ну такі трошки обісцяні...
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18.06.2024 20:27 Ответить
Кацапи як завжди брешуть. У них зараз з баксами великий дефіцит
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18.06.2024 20:09 Ответить
Таким дебилам все равно. Свадьба в Малиновке:- ...да бери все, я себе ещё нарисую...
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18.06.2024 20:14 Ответить
Юанями будут платить с портретом Путина.
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18.06.2024 20:20 Ответить
А чому українські спецслужби через анонімні телеграм-канали не пропонують кацапам убивати одне одного? Акція для "прявославне рюззґє": вбий бурята / дагестанця, зніми на відео і пришли нам - отримай винагороду. Таким чином можна розпалювати міжетнічну ворожнечу серед рашистів. Отримані відео можна демонструвати на весь світ в якості доказів неадекватності. Де масові анонімні дзвінки в кацапські екстрені служби про замінування громадських споруд? Всього, що тільки можна: від концертних залів до пологових будинків. І серед цих фейкових повідомлень дійсно підірвати 1-2 школи, кілька дитсадків, підставивши, скажімо кавказьких вівцейобів ? Де робота спецслужб по дестабілізації недоімперіі зсередини?
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18.06.2024 20:28 Ответить
може тому що Україна на полі бою воює, а не терактами займається, як русня?
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18.06.2024 20:57 Ответить
Жоден метод боротьби проти русні не є негуманним. Інакше що? Ескалація?
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19.06.2024 00:44 Ответить
Яка "держава" такі і підлітки...
Дайте адресу того каналу, на автозвалищі є купа брухту який можна "спалити".
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18.06.2024 20:34 Ответить
Гниль кацапов это призвание .
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18.06.2024 20:35 Ответить
врут твари
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18.06.2024 22:07 Ответить
"Наші" форумні ухилянтські ховрашки від жаху перед страшними воєнкомами зовсім втратили людську подобу,вони готові підтримати будь-які злочини проти України,лише щоб їх,квіточок,не забирали в брудні окопи воювати проти жахливих кацапів....
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18.06.2024 22:43 Ответить
Бізнес план:
купляєш старі машини за 500 ує
фарбуєш пензликом вручну
домовляєшся
палиш
отримуєш від1000 за шт
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18.06.2024 23:14 Ответить
Вже реалізували в Запоріжжі: канал "авто в брухт" останній ролик.
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19.06.2024 08:40 Ответить
Ви думаєте, куратори тупі? Пара таких випадків - і вони самі почнуть обирати цілі на основі доносов місцевих любителів русского міра.
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19.06.2024 08:44 Ответить
А давайте ми самі якийсь драндулєт спалимо ще й з волонтерським мотлохом, який не можемо списати, а нам підори гроші на нову машину скинуть?
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19.06.2024 08:38 Ответить
Отличная идея. Работает в обе стороны. В россиии много чего можно поджечь ))
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19.06.2024 08:44 Ответить
А чому б не створити фонд, і так само наймати малолітніх кацапських виплодків палити техніку в рф?
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19.06.2024 08:54 Ответить
А чому б не сворити фонд і наймати іноземців в іноземний легіон, чім посольства цілими днями займаються, відповідь -- або довбо..би або всим по..ую
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19.06.2024 09:31 Ответить
Одно другому не мешает.
Я думаю что лапотные детки будут охотно жечь все подряд буквально за копейки.
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19.06.2024 10:45 Ответить
Треба вводити тілесні наказання для таких дітей і штраф для батьків
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19.06.2024 09:27 Ответить
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19.06.2024 10:03 Ответить
Сомневаюсь, что это правда. Думаю, что авто ТЦК поджигают абсолютно бесплатно.
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19.06.2024 10:18 Ответить
Интересно а они сразу умерли при попытке к бегству или умерли пытаясь сбежать с кпз? Почти 100% предателей украины стабильно гибнут при "попытке к бегству"
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19.06.2024 10:50 Ответить
Цікаво шо РФ не пропонує гроші за спалення автівок зєльоной шобли!

Дійсно, нашро ж своїx ображати! Їм ще капітуляцію підписувати
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19.06.2024 10:22 Ответить
У нас Дніпрі вже піймали тих малолітніх бовдурів яким на 3х кацапи кинули 3000 $, і вони отримають срок 5 років за це з слів слідчого... Так що кацапські консерви думайте!
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19.06.2024 11:42 Ответить
не складно написати номер справи? ціково подивитися як малолітнім 5 років видали
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19.06.2024 12:42 Ответить
А сколько платят украинцам чтобы они ненавидели членограя? Лично я исключение из правил, презираю лупатого маланца бесплатно.
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19.06.2024 11:47 Ответить
українським дітям
48-річна мешканка
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19.06.2024 12:37 Ответить
А в реалиях, всё так и происходит. В школьных группах Вайбер, Инстаграм кочуют приглашения поджечь авто с надписью - ЗСУ. Дают задаток в 20$, а после предоставления видео о подтверждении поджога, приходят суммы в зависимости от сожжённого транспортного средства:
легковушка - 150$, бус - 200$, автобус - 500$, грузовик - 1000$. И они делают эти преступления! Даже хвалятся своими "успехами". Публикуют фото покупок от таким образом полученных денег. Даже перед одноклассниками хвастают "заработками". В топе: Сумская, Запорожская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская, Херсонская, Николаевская области.
Вы поищите в Инстаграм. Есть и видео поджогов и поджигателей. Лица они прячут под масками.
Жаль только, что эти комментарии к новостям не читают представители властей и силовых органов, потому не будет никакой реакции, и проверок школ на наличие малолетних преступников-поджигателей!
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19.06.2024 13:00 Ответить
Таня только не надо рассказывать про 249 покушений на хриплого петуха, скучно.
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19.06.2024 13:02 Ответить
Зри в корень! Не всё так просто. Сперва автомобили ЗСУ, а как говорят в Украине, далі буде........
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19.06.2024 13:07 Ответить
Зеля сам вызвал народный гнев, между прочим военные на фронте мягко говоря недолюбливают ТЦК, потому что люди не будут разбираться у них возникает ненависть к любому человеку в военной форме, а не исключительно к зелёным опричникам.
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19.06.2024 13:11 Ответить
Чтобы получить банковскую карту, нужен паспорт и код. Школьник карту не может получить. Значит и награду от раши. Им типа наличкой выдают? Тогда этих курьеров отлавливают моментально. Вывод: то что вы видите в инсте - фэйки.
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19.06.2024 13:28 Ответить
Деньги привозят курьеры и оставляют в тайниках (закладках)... Никаких банковских карт.... Процесс взятия пакета - фиксируют на видео, и школьник на крючке. Теперь он будет делать то, что ему скажут.
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19.06.2024 13:32 Ответить
Мне кажется это слишком стремным и легко раскрываемым. И невозможно чтобы было массово. Школьника припугнуть - расколется мгновенно.
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19.06.2024 13:37 Ответить
Нет и ещё раз НЕТ! Народ очень хорошо разбирается, где фронтовик, а где сытая, холёная, канцелярская ТЦК-ашная морда. Да и на фронте ненавидят тех, кто туда попал по каким-то причинам из ТЦК. Всегда стараются их отправить в один конец без возвратно. Потому они массово дезертируют из линии фронта.
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19.06.2024 13:16 Ответить
Брехня, большое количество случаев когда обычные военные попадали под раздачу, люди объясняли своё поведение так, солдаты на фронте а этот тцкшник в тылу шакалит.
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19.06.2024 13:20 Ответить
Похоже у малявки забрали в армию старшего брата. Малявка с друзьями сожгли машину военного - отомстили. И вдруг их назвали диверсантами, агентами раши. Расследование, малявок ловят и грозно приказывают написать "я, малявка такая, был завербован рашей за штуку баксов. Не, штуки мало, 3 штуки баксов. Спалил 5... не, 5 мало, 20 авто военных, чтобы побольше заработать. Каюсь, больше так не буду, мамой клянусь!" Однако измельчали диверсанты, всех матерых отловили видимо, одни дети остались @)))
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19.06.2024 13:18 Ответить
Нет! На Вайбер страницах Киева много объявлений о возможности поджогов авто ЗСУ за различные суммы. Но это распространяли именно для школьников и лицеистов.
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19.06.2024 13:24 Ответить
Чтобы получить банковскую карту, нужен паспорт и код. Школьник карту не может получить. Значит и награду от раши. Им типа наличкой выдают? Тогда этих курьеров отлавливают моментально. Вывод: то что вы видите в инсте - фэйки. Вайбер легко отследить, там переписка с рашей читается. Телеграм сложнее, но думаю тоже можно.
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19.06.2024 13:31 Ответить
Есть идея: у раши бабки взять, спалить списанные негодные авто, а бабло на армию отдать. Получить новый заказ, накупить дронов для армии. Масштабировать спонсирование рашей всу.
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19.06.2024 13:23 Ответить
Ну так они требуют видос поджога, и что машина именно принадлежит ЗСУ - обеспечение, санитарка, бусы для ротации, бензовозы...
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19.06.2024 13:26 Ответить
Казалось бы что проще, одеть ТЦК в салатовую или оранжевую форму машины им маркировать тоже ярко и не вводить людей в заблуждение, но зелёная жопа никогда на это не пойдёт, потому что тогда у ТЦК реально начнёт гореть земля под ногами.
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19.06.2024 13:28 Ответить
Ну на охоте охотник маскируется, чтобы дичь не заметила. Зачем им себя выдавать?
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19.06.2024 13:34 Ответить
В том и дело, украинцы для ТЦК это добыча.
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19.06.2024 13:36 Ответить
Мне кошмар снился: в троллейбусе вместо кондуктора тцкашники ))
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19.06.2024 13:38 Ответить
Українські офіси з модерації Ютуб чи тік-ток - Ні! 11 лямів баксів на пінгвінів - Так!

Ютуб і тік-ток досі модерується із раші, але це походу не важливо для влади. Важливо було податок на Гугл і на тому все.
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19.06.2024 13:54 Ответить
Рюськомовні будуть брати, палити. Це ж, для них рідна мова, рідні солдати-освободители, рідна для їх батьків партія яниковища - та все рідне. От саме такі і голосували за зеленского - кроваві рюськіє.
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19.06.2024 14:31 Ответить
Таня на мою думку ви несте дічину , . Але , як що це так , ви теж можете залучити школярів , наприклад для виготовлення набоїв ,та платити їм 1000$ на місяць . Зараз канікули , буде чим заняти малечу Та не дякуйте а да ще хотів додати російска мене напрягає
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19.06.2024 15:12 Ответить
 
 