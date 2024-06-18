Задержаны 4 жителя Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Днепре задержаны четверо жителей Днепра, которые по заказу РФ подожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов автомобилей ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По заказу спецслужб РФ они готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК. Злоумышленники планировали применить "коктейли Молотова".
"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", - говорится в сообщении.
Они успели поджечь один из автомобилей. Дальнейшие планы были сорваны СБУ и Нацполицией.
"Злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них - 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США.
Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо. Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК", - рассказали в СБУ.
Так, оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.
Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Они находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.
Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.
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За ТЦК відповідає Головнокомандувач сухопутних військ ЗСУ
Ще питання є кацапський бот?
Ти одразу з'являєшся в повідомленнях про мобілізацію
Совпадіє?
СБУ встановить...
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Угу, а депутати це слуги народу. Тільки чомусь самі ЗСУ почали вішати таблички на машини "не ТЦК"
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Мені-то куратори з Пекіна платять, це не секрет, а от що ти постійно на статтях ТЦК робиш і для кого моніториш коментарі, то це велике питання
манія величі - засраний Нарьян-Мар твій Пекін
У Господа нехай просять вибачення
Може простить,
а прокурор - ні
і тебя СБУ перевірить на Поліграф Поліграфичі та забриє
Ось і думайТЕ, на кого працює zeлений Кабмін
Кацапи виявляється оплачують кампанію по шельмуванню ТЦК. Та не може такого буть...
Мене дивує те що когось це дивує. І те що хтось на повному серйозі вважає що коментатори в новинах про ТЦК шкрапають з під проксєй абсолютно бєзвозмєздно...
Якщо б були мізки, то зрозумів би що рашисти робитимуть все, що ефективно.
Якщо за вартість одного "калібру" який ще й промаже або зіб'ють можна замовити підпал 2000 автівок ЗСУ - ти уявляєш яка це ефективність?
Підпал - дуже помітна подія, як в момент, так і після, і всі бачать що автівка військових.
Розкол суспільства, інформприводи, вайн, перебрехування. Це точно коштує 500 баксів.
Якщо ти думаєш що то вони самі мстяться ТЦК - то їм по 17 років, і про це написано в статті, читай уважно
Але вміння читати ще треба підтягнути.
Знайти старі "жигулі" закрити цю четвірку в них і підпалити.
Мандруючи по Дніпру якось і не віриться що в цьому місті крутяться гігантські капітали, занедбаность і радянська архітектура "радують" око чи не всюди.
дивно, що це треба пояснювати. Спитайте знайомих військових, якщо такі є
Не тупи. В кожному дворі України стоять автівки військових - їх десятки і десятки тисяч, і ніхто їх не палить.
Просто про них не пишуть "у мене у дворі три автівки і їх не палять"
Одна потвора щось спалила - просто галасу про те багато.
Це називається когнітивне викривлення.