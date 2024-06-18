Задержаны 4 жителя Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре задержаны четверо жителей Днепра, которые по заказу РФ подожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов автомобилей ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По заказу спецслужб РФ они готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК. Злоумышленники планировали применить "коктейли Молотова".

"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", - говорится в сообщении.

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Они успели поджечь один из автомобилей. Дальнейшие планы были сорваны СБУ и Нацполицией.

"Злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них - 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США.

Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо. Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК", - рассказали в СБУ.

Так, оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.

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Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Они находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.

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