РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11854 посетителя онлайн
Новости Фото
10 285 89

Задержаны 4 жителя Днепра, которые сожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепре задержаны четверо жителей Днепра, которые по заказу РФ подожгли авто ВСУ и готовили серию поджогов автомобилей ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По заказу спецслужб РФ они готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК. Злоумышленники планировали применить "коктейли Молотова".

"Чтобы выявить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан 22-летний молодой человек, который поджег релейный шкаф в Черкасской области, - полиция. ВИДЕО

Они успели поджечь один из автомобилей. Дальнейшие планы были сорваны СБУ и Нацполицией.

"Злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двум из них - 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкого заработка. За уничтожение одного автомобиля украинского военного рашисты обещали молодым людям денежное "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США.

Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо. Кроме того, еще одной враждебной задачей было распространение на городских зданиях надписей, дискредитирующих сотрудников ТЦК", - рассказали в СБУ.

Так, оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Взламывали телефоны военных и распространяли фейки: СБУ разоблачила ботофермы в Днепре и Житомирской области. ФОТОрепортаж

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, составляющие самодельной зажигательной смеси и банковская карта, куда поступали российские деньги.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Они находятся под стражей. Решается вопрос о дополнительной квалификации их преступных действий.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

Затримано чоловіків, які підпалили авто ТЦК у Дніпрі
Затримано чоловіків, які підпалили авто ТЦК у Дніпрі
Затримано чоловіків, які підпалили авто ТЦК у Дніпрі
Затримано чоловіків, які підпалили авто ТЦК у Дніпрі

Автор: 

Днепр (4429) поджог (1078) СБУ (19939)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Викинули своє життя на смітник , бовдури.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:14
+19
ТЦК - складова ЗСУ.
За ТЦК відповідає Головнокомандувач сухопутних військ ЗСУ

Ще питання є кацапський бот?
Ти одразу з'являєшся в повідомленнях про мобілізацію
Совпадіє?
СБУ встановить...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:24
+16
Ти курва не шукай шпарини в Конституції, а йди захищати Україну. ЦТК це бувший військомат, дорогу туди знаєш, то пиндуй туди!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а большая разница?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:17 Ответить
Как между пингвином и морской свинкой
показать весь комментарий
18.06.2024 13:50 Ответить
так вы пингвин или морская свинка?
показать весь комментарий
19.06.2024 08:27 Ответить
ТЦК - складова ЗСУ.
За ТЦК відповідає Головнокомандувач сухопутних військ ЗСУ

Ще питання є кацапський бот?
Ти одразу з'являєшся в повідомленнях про мобілізацію
Совпадіє?
СБУ встановить...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:24 Ответить
Ти курва не шукай шпарини в Конституції, а йди захищати Україну. ЦТК це бувший військомат, дорогу туди знаєш, то пиндуй туди!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:48 Ответить
Я вже туди відходив за життя своє. Тепер ваша черга
показать весь комментарий
18.06.2024 14:20 Ответить
Відходяга?
показать весь комментарий
18.06.2024 16:48 Ответить
Та ти до моїх літ навіть не доживеш
показать весь комментарий
18.06.2024 20:07 Ответить
ТЦК - складова ЗСУ.
=======
Угу, а депутати це слуги народу. Тільки чомусь самі ЗСУ почали вішати таблички на машини "не ТЦК"
показать весь комментарий
18.06.2024 13:53 Ответить
Ти одразу з'являєшся в повідомленнях про мобілізацію
========

Мені-то куратори з Пекіна платять, це не секрет, а от що ти постійно на статтях ТЦК робиш і для кого моніториш коментарі, то це велике питання
показать весь комментарий
18.06.2024 14:00 Ответить
Мені-то куратори з Пекіна...

манія величі - засраний Нарьян-Мар твій Пекін
показать весь комментарий
18.06.2024 15:05 Ответить
а могли би просто переплисти Тису. Тепер прийдеться їх годувать принаймні аж до наступних виборів у країні, бо вони ж зможуть прийняти в них участь, еге ж?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:14 Ответить
Їм по 17 років.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:20 Ответить
Їм по 17
показать весь комментарий
18.06.2024 13:20 Ответить
ааа... Заспокоїли. Тобто їм ***** не буде. Ну, головне, що вони ж таки зможуть вибрати нам нову владу на наступних виборах.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:19 Ответить
Кримінальна із 14- ти. В окремих випадках. У 17 через Тису нема сенсу, а то що мамашка- виборчиня зелених недоумків, це без сумнівів.
показать весь комментарий
18.06.2024 17:56 Ответить
ключові слова - "в окремих випадках".
показать весь комментарий
18.06.2024 18:13 Ответить
Підпал чи диверсія???
показать весь комментарий
18.06.2024 14:54 Ответить
ні те, ні друге. Звичайна "*********". Бо їм же всього по 17 рочків, як наголошують тут багато дописувачів.
показать весь комментарий
18.06.2024 16:26 Ответить
Повна кримінальна із 16-ти, вмокремих випадках із 14. Так що 17- річний отримає на всі 100, є таке сподівання
показать весь комментарий
18.06.2024 17:57 Ответить
останні роки я взагалі живу сподіваннями, але ж - ніт. ***** вони не справдовуються.
показать весь комментарий
18.06.2024 18:15 Ответить
Викинули своє життя на смітник , бовдури.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:14 Ответить
А внимательно прочитать и не писать здесь херню? Им по 17 лет.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:51 Ответить
вони захотіли вмерти за "актіви в ру-блях в Нарьян-Марськом відділенні Сбербанка рашки"
показать весь комментарий
18.06.2024 15:31 Ответить
Чекаемо вибачень на камеру.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:15 Ответить
Звичайно, до вибачень най додадуть нове авто, замiсть знищеного + задовольнити моральнi збитки +сльозно, вiд чистого серця, прохання довiчного термiну.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:25 Ответить
Диверсія під час війни...

У Господа нехай просять вибачення
Може простить,
а прокурор - ні
показать весь комментарий
18.06.2024 13:27 Ответить
вибачень занадто мало !!! на розмінування запроданців та дибілів !!!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:28 Ответить
а ви впевнені що ім хтось платив чи підбурював??коли прийдуть за вами я буду плескати в долоні і горланити ,,браво,,,!!
показать весь комментарий
18.06.2024 13:45 Ответить
Надіюсь те ж саме ти будеш робити коли прийдуть за тобою, бо захист Батьківщини, то є св'ященний ОБОВ'ЯЗОК громадянина.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:00 Ответить
чому ти сам не в пасадці??не писти гнидо від тебе смердить!!
показать весь комментарий
18.06.2024 14:53 Ответить
Ах ти ж ублюдок, всираєшся від повістки, то сиди мовчки, але в тебе козломордого завдання срати в соцмережах.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:08 Ответить
більше не має доводів мені взапереч??смердло тут ти і шлюхи такі як ти
показать весь комментарий
18.06.2024 21:16 Ответить
можеш стати общєствєнним захисником "чєсних дівєрсантов"
і тебя СБУ перевірить на Поліграф Поліграфичі та забриє

показать весь комментарий
18.06.2024 15:36 Ответить
в чергове з радістю вкажу тобі путь куди тебе зазвичай відсилають але ти як і все смердюче повертаєшься-пістуй ти вже і за кораблем і за своїм станом душі!!!!
показать весь комментарий
18.06.2024 21:14 Ответить
Зате підпільні казино, де підшукують таких боржників кришуються мамою того, хто любить щипати гусей !
Ось і думайТЕ, на кого працює zeлений Кабмін
показать весь комментарий
18.06.2024 13:17 Ответить
Он як.
Кацапи виявляється оплачують кампанію по шельмуванню ТЦК. Та не може такого буть...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:18 Ответить
Що тобі не подобається? Боїшся захищати країну та свій дім - вали нах із країни. В чому проблема? При чому тут інші, якщо ти сцикло?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:21 Ответить
Так как он свалит, зеля ж закрыл кардоны. Может для него замерзнуть в горах или форсировать Тису не вариант?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:24 Ответить
Тоді хай у погрібі до перемоги сидить як і годиться щуру.
показать весь комментарий
18.06.2024 14:18 Ответить
То є сарказм.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:53 Ответить
А що тебе дивує? Сплачують за все, що буде сприяти зниженню супротиву України. Написи на стінах, підпали, тролів у соцмережах і ЗМІ, стандартна практика. Складати істрорії про розп'ятих мальчіков у ТЦК для нестійких мізків..
показать весь комментарий
18.06.2024 13:24 Ответить
Мене це не дивує.
Мене дивує те що когось це дивує. І те що хтось на повному серйозі вважає що коментатори в новинах про ТЦК шкрапають з під проксєй абсолютно бєзвозмєздно...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:32 Ответить
Написав дурню і радієш.

Якщо б були мізки, то зрозумів би що рашисти робитимуть все, що ефективно.

Якщо за вартість одного "калібру" який ще й промаже або зіб'ють можна замовити підпал 2000 автівок ЗСУ - ти уявляєш яка це ефективність?
Підпал - дуже помітна подія, як в момент, так і після, і всі бачать що автівка військових.
Розкол суспільства, інформприводи, вайн, перебрехування. Це точно коштує 500 баксів.

Якщо ти думаєш що то вони самі мстяться ТЦК - то їм по 17 років, і про це написано в статті, читай уважно
показать весь комментарий
18.06.2024 13:34 Ответить
Пишеш ти гарно. І правильно.
Але вміння читати ще треба підтягнути.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:37 Ответить
якщо то був сарказм, то писати треба так, щоб вас помилково не сприймали як проворожі коментарі
показать весь комментарий
18.06.2024 13:52 Ответить
СБУ попереджає: паління авто ЗСУ шкідливе для вашого здоров'я.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:23 Ответить
Шо за ,,доходягі"? В в'язниці, сподіваюсь накормлять. Але цього лайна в Україні докуя. Аби з цим щось зробити, треба суворіші заходи, в країні війна.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:24 Ответить
..годі вже "замилювати" пдрсів... Україна має знати своїх хероїв...
показать весь комментарий
18.06.2024 13:29 Ответить
Авто палили і до війни (зрозуміло, що з інших причин). Не разу не чув, щоб знайшли паліїв. А тут у момент знайшли. Не пригадую статті в законі про поліцію, де було б написано: за громадянськими підпалами можна нікуя не робити, а от якщо військовим спалять, то треба землю рити.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:33 Ответить
За Телеграмом мабуть слідкують, як це в них виходить, то вже інше питання.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:38 Ответить
Обідна, да?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:43 Ответить
Є пропозиція!
Знайти старі "жигулі" закрити цю четвірку в них і підпалити.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:33 Ответить
Дніпро це заповедник радянського союзу як візуально, так і по суті.
Мандруючи по Дніпру якось і не віриться що в цьому місті крутяться гігантські капітали, занедбаность і радянська архітектура "радують" око чи не всюди.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:37 Ответить
Треба дозволити копам перевіряти телефони підлітків до 18 років. Як тільки знайшли встановлений баранограм - автоматично з рахунків батьків списувати 1000 грн на дрони ЗСУ. І не потрібно нічого блокувати чи забороняти.
показать весь комментарий
18.06.2024 13:48 Ответить
у нас всі держструктури мають баранограм-канали. оштрафуй їх
показать весь комментарий
18.06.2024 14:07 Ответить
владімссанич може легко сплатити річний абонемент у 36500 гривень за користування своїм баранограмом, бо інакше він не зможе читати своїх улюблених "джокерів" та "карточних охвісів". Це буде великий внесок. На дві ефпівіхи вистачить. Але без б\ч.
показать весь комментарий
18.06.2024 16:42 Ответить
А де ці військові автомобілі стояли, що їх так легко було підпалити?
показать весь комментарий
18.06.2024 13:56 Ответить
взагалі-то, вони повсюди
показать весь комментарий
18.06.2024 14:04 Ответить
а повинні бути де?
показать весь комментарий
18.06.2024 14:05 Ответить
повсюди і повинні бути
показать весь комментарий
18.06.2024 14:06 Ответить
тобто, де захотів, там і кинув службовий автомобіль? серйозно?
показать весь комментарий
18.06.2024 14:13 Ответить
у воєнний час - тільки так. максимальні розосередження та децентралізація
дивно, що це треба пояснювати. Спитайте знайомих військових, якщо такі є
показать весь комментарий
18.06.2024 15:10 Ответить
та це зрозуміло, але ж результат який? атомобілі тупо палять в дворах.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:14 Ответить
ну, нехай знищать ракетою на ппд або спец. стоянці
Не тупи. В кожному дворі України стоять автівки військових - їх десятки і десятки тисяч, і ніхто їх не палить.
Просто про них не пишуть "у мене у дворі три автівки і їх не палять"

Одна потвора щось спалила - просто галасу про те багато.
Це називається когнітивне викривлення.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:18 Ответить
так, їх не палять. А палять бусики, сам знаєш які.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:25 Ответить
бусики, які належать ЗСУ
показать весь комментарий
18.06.2024 15:48 Ответить
кажеш волонтерам належать? тобто на народні гроші куплені?
показать весь комментарий
18.06.2024 16:37 Ответить
судячи з хвіва на фото - натуральне бидло, якщо в такому гавні жили то і двинулись мозгами
показать весь комментарий
18.06.2024 14:04 Ответить
Скільки коштує для цих 17-річних молодиків вбити свою маму? Вони з легкістю погодяться на пропозицію.
показать весь комментарий
18.06.2024 15:38 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2024 11:41 Ответить
До речі: всі знають звідки ті бусики в які незаконно *********** людей....- від народу,може лиш деякі за держ. кошт.
показать весь комментарий
18.06.2024 16:01 Ответить
Юні 17 річні Натахі на зону незабаром поїдуть. Буде воно років так п'ять на зоні отримувати сексуальні задоволення
показать весь комментарий
18.06.2024 23:10 Ответить
 
 