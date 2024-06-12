В Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ: возбуждено уголовное производство. ФОТО
В ночь на 10 июня на автостоянке в Днепре неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежащий военным. Полиция начала расследование.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство. Принимаются меры для задержания злоумышленников", - говорится в сообщении.
Как отмечается, преступление произошло по ул. Яркой в г. Днепр.
Уже на месте правоохранители установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, принадлежащий ВСУ.
"Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина. По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц", - сообщили в полиции.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
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Подужати ЗСУ фронті не виходить , то ж їм треба налаштувати військових і цивільних один проти одного . Тобто - підірвати країну з середини .
Та вони цього в не приховують , достатньо послухати і почитати що вони в себе там мелють .
Тільки їм уже не потрібно старатися, зелені своїми руками підривають країну. Корупція, злодійство, ТЦК
Крім цього випадку є ще й інші , які вказують саме на колаборантів . Наприклад - шкрябають чи малюють фарбою на капоті букву Z .
БеркутаТЦК?
********
В ТЦК несуть хабарі, а не службу.
На ній ні камуфляжу нема, ні жодних розпізнавальних знаків.
Це цивільна машина, яка, можливо, належала якомусь військовому, або волонтеру. Або тцкашнику, що більш імовірно.
Військові машини - на фронті, або перебувають у автопарках військових частин, а не на звичайній парковці біля багатоповерхівки.
Багато військових придбали автівки за донати , які їм накидали їхні друзу і знайомі . Вони зареєстровані саме на них , а не на військову частину . Ті автівки ними використовуються як для військових цілей , так і для цивільних , наприклад - для поїздок у відпустку .
За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження Джерело:
Значить, транспортний засіб перебуває на балансі армії. Але за всіма ознаками, - це цивільний приватний автомобіль, який був на парковці біля багатоповерхівки.
Військовий автомобіль має стояти в автопарку частини, а не використовуватися для особистих потреб. Якщо це був "автомобіль ЗСУ", то він стояв на приватній парковці вночі з порушенням армійських норм і правил. Якщо це був приватний автомобіль військовослужбовця, то він аж ніяк не може бути "автомобілем ЗСУ".
Або хтось бреше, або хтось порушив військовий регламент.
Багато неясного, але поліція відразу дала точку відліку, - "автомобіль ЗСУ".
Ну, значить, підпалювач, - "агєнт ФСБ". Хоча там може бути все що завгодно.
І це до речі не якісь понаєхавші в Україну кацапи ,, це українці від діда прадіда , з українськими прізвищами ,, і навіть розмовляють українською .