В Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ: возбуждено уголовное производство. ФОТО

В ночь на 10 июня на автостоянке в Днепре неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежащий военным. Полиция начала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"По факту поджога автомобиля ВСУ полиция открыла уголовное производство. Принимаются меры для задержания злоумышленников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, преступление произошло по ул. Яркой в г. Днепр.

Уже на месте правоохранители установили, что в результате поджога загорелся микроавтобус Volkswagen, принадлежащий ВСУ.

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"Огнем поврежден моторный отсек, торпедо авто и лобовое стекло. На месте преступления были обнаружены пустые бутылки от бензина. По предварительной информации, к поджогу может быть причастна группа лиц", - сообщили в полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

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