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У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ: відкрито кримінальне провадження. ФОТО

У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить військовим. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Вживаються заходи для затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, злочин стався по вул. Яскравій у м. Дніпро.

Вже на місці правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить ЗСУ.

У Дніпрі підпалили автомобіль ЗСУ

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"Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб", - повідомили у поліції.

У Дніпрі підпалили автомобіль ЗСУ

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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Автор: 

Дніпро (3282) підпал (679) Нацполіція (15193)


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Топ коментарі
+26
Якщо Українська влада не зміниться то Україну чекає - махновщина ...
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12.06.2024 09:58
+17
Може тцкуни не будуть іздити на авто, на які люди зкидуються останніми грошима? Ці авто мають бути в частинах, а не возити дупи тцкунів. І не буде плутанини. І палити будуть тільки "правильні" авто
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12.06.2024 10:12
+16
диверсійна сцикота заробляє русняві копійки…
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12.06.2024 09:55
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диверсійна сцикота заробляє русняві копійки…
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12.06.2024 09:55 Відповісти
кацапо-бухари
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12.06.2024 11:07 Відповісти
Якщо Українська влада не зміниться то Україну чекає - махновщина ...
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12.06.2024 09:58 Відповісти
ця бидлота з тих 73%, які допомагають зеленому, щоб війна була безкінечна і тому таким чином палять авто, здають позиції ЗСУ і тп.
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12.06.2024 10:00 Відповісти
Всі прихильники ,,русского мира,, в Україні є виборцями Зеленського,якраз ті самі 73 %.Зараз вони дико ненавидять того самого Зеленського,тому що він не хоче капітуляції України.Не для того вони за нього голосували,виходить що він їх зрадив.Бо вони хотіли дружби та чистого кохання з РФ.
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12.06.2024 11:24 Відповісти
зеленому не дають здати Україну українські воїни, а боневтік з дєрьмаком вже б давно б капітулювали. крім того, який дерібан йде на війні у владі. але я згоден про 73% котрі -"хоч поржем"
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12.06.2024 11:45 Відповісти
зелденский не хочет капитуляции Украины? Я так понимаю ты голосовало не за зе, а за симоненко? Или за шляшка? Скорее всего судя по твоему уровню интеллекта за симоненко.
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12.06.2024 12:40 Відповісти
Если бы Зеленский здал бы Украину,то вы бы уважаемый Себастьян(чувак с высоким интеллектом )бежали бы в обосраных трусах и с выпучеными от страха беньками в ближайшие европейские страны.Надо благодарить ЗСУ ,а не бегать от военкомата.
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12.06.2024 16:47 Відповісти
А вам не надо заглядывать в чужие штаны и совать свой нос не в свое пежо. ЧТо бы я делал или что я буду делать не должно ***** ни тебя ни президента ни кого бы то еще ни было. Идите как вы все со своими комбатами и генеральным штабом и своим говнокомандующим в большую и зеленую дупу. Еще один шаг остался и даже русские будут не таким большим злом как зеленое шапито и его слуги. Кстати, нет ни одного факта того, что Украина выстояла в 2022 году из-за того что один не совсем умный бизнесмен и не политик остался в Украине. Наоборот есть много свидетельств, что благодаря инициативе на местах и лично Залужному не случилось катастрофы. Зеленский, это ********* Херсон, Харьков и криворожская школа дипломатии, благодаря которой по Сунь-цы союзников теряет не враг а теряем мы. Так что иди ка ты накуй.
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12.06.2024 17:11 Відповісти
Вот тыж ******** конченый,***** тебе разорвал бы руками,чмырота голимая,черт ты закантаченый,за такие писания тебя надо кончить.А я **** это умею делать.
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12.06.2024 20:43 Відповісти
истеричка епало завали.
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13.06.2024 11:52 Відповісти
смотри гндон штопанный себя не звали на дючке пока будеш там писю мять дятелмлятьтуппой
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13.06.2024 11:54 Відповісти
Вешайся гнида,такое не прощается.
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13.06.2024 21:02 Відповісти
В Запорожье такое не проходит,есть тцк и есть бойцы ЗСУ.
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12.06.2024 10:09 Відповісти
Вбити падаль прокацапську мало!!!
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12.06.2024 10:11 Відповісти
На закарпатті Газ 66 з мусорами втікли в Угощину)))) Міністр Кліменко і голова НПУ досі на посадах, нічого дивного.
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12.06.2024 10:11 Відповісти
Гораздо эффективнее будет под желтую маршрутку "Богдан". Только таблички с номером маршрута менять, пассажиры будут постоянно
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12.06.2024 10:23 Відповісти
Нуу... Вони і так діють у той самий штиб ! Не зрозуміло, який у нас наразі рік...???? А влада нехай не забиває людям баки ( бо є дуже, дуже велика різниця між ЗСУ та тцк))).
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12.06.2024 10:27 Відповісти
Може тцкуни не будуть іздити на авто, на які люди зкидуються останніми грошима? Ці авто мають бути в частинах, а не возити дупи тцкунів. І не буде плутанини. І палити будуть тільки "правильні" авто
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12.06.2024 10:12 Відповісти
***** может открывать шампанское..Зелёная мобилизация через ТЦК в нынешнем виде даёт свои плоды
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12.06.2024 10:12 Відповісти
Тут і гадати нічого - русня за допомогою колаборантів пробує хитати човна .
Подужати ЗСУ фронті не виходить , то ж їм треба налаштувати військових і цивільних один проти одного . Тобто - підірвати країну з середини .
Та вони цього в не приховують , достатньо послухати і почитати що вони в себе там мелють .
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12.06.2024 10:12 Відповісти
Підірвати країну з середини у кацапів мізків не вистачить. Їхній максимум - це мільярди на пісто-проекти типу Медведчука-Януковича вкладати. Вони настільки ********, що досі їх тягнуть

Тільки їм уже не потрібно старатися, зелені своїми руками підривають країну. Корупція, злодійство, ТЦК
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12.06.2024 10:19 Відповісти
Та ну нафиг, а рыги это шо, хухры-мухры?
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12.06.2024 11:11 Відповісти
Як же ацапо-ригам хочеться все повернути на ТЦК Платні боти,сцикуни ,вороги--намагаються розвалити мобілізацію. Це задача фсб,тому її постійно і мусолять на ТБ. Підпал машиши--це з тої опери--зробили вороги України. А ворогів потрібно знищувати. До речі--Дніпро був лідером при виборах 2019 р. Треба це НІколи не забувати.
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12.06.2024 10:18 Відповісти
патріотизм населення останнім часом просто вражає.
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12.06.2024 10:22 Відповісти
Підпалили саме військову автівку , і палії знали що це не тцкашний бус . Їхні автівки вночі не їздять , і на прибудинкових стоянках цілу ніч не стоять .
Крім цього випадку є ще й інші , які вказують саме на колаборантів . Наприклад - шкрябають чи малюють фарбою на капоті букву Z .
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12.06.2024 10:44 Відповісти
в тцк працюєш?
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12.06.2024 10:51 Відповісти
Ні .
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12.06.2024 10:54 Відповісти
ухилянт?
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12.06.2024 11:13 Відповісти
Ні, присяги не давав.
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12.06.2024 14:02 Відповісти
А ти з кацапії?
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12.06.2024 14:46 Відповісти
Підтримував зе?
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13.06.2024 10:16 Відповісти
Військову? А тцк що цивільні? Теж військові
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12.06.2024 11:26 Відповісти
То було авто ЗСУ чи Беркута ТЦК?
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12.06.2024 10:43 Відповісти
Да,да,а на фронте в атаку на путинские позиции пошли тцкашники и полицаи.
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12.06.2024 10:45 Відповісти
Для долі&ойобів-в ТЦК несуть службу військослужбовці ЗСУ!
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12.06.2024 10:56 Відповісти
Я вас умоляю, ухилянти - твердолобе порiддя. .ука при сгалине чи гитлере, або и у пыни вы.бнулись бы, их бы больше никто не нашел.
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12.06.2024 11:17 Відповісти
Для долбойо..в саме таку казочку вигадали.
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12.06.2024 12:04 Відповісти
Чи юні пенсіонери мвс .
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12.06.2024 12:15 Відповісти
в ТЦК несуть службу
********
В ТЦК несуть хабарі, а не службу.
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12.06.2024 12:57 Відповісти
вони там "несуть службу" вже 30 років
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12.06.2024 13:10 Відповісти
Треба припинити цю плутанину
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12.06.2024 11:25 Відповісти
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12.06.2024 11:26 Відповісти
Щось ви батенька багато брешетею
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12.06.2024 14:49 Відповісти
Потрібно запровадити спеціальне маркування авто , щоб не було плутанини серед любителів щось палити
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12.06.2024 11:27 Відповісти
то автомобіль ТЦК, а не ЗСУ.
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12.06.2024 12:05 Відповісти
то автомобіль не ТЦК . а ЗСУ там сто авто готували на відправку на передок , я там працюю біля цього сто. підпалили якісь сцикуни 9.06.24
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13.06.2024 16:35 Відповісти
вже в Україні бусікі тцк закидують коктейлями молотова.
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12.06.2024 12:06 Відповісти
Скажіть мені, де тут видно, що це військова машина?
На ній ні камуфляжу нема, ні жодних розпізнавальних знаків.
Це цивільна машина, яка, можливо, належала якомусь військовому, або волонтеру. Або тцкашнику, що більш імовірно.
Військові машини - на фронті, або перебувають у автопарках військових частин, а не на звичайній парковці біля багатоповерхівки.

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12.06.2024 12:55 Відповісти
Тепер вже нічого не видно . Але є власник автівки , і як пише Цензор - він військовослужбовець ЗСУ .
Багато військових придбали автівки за донати , які їм накидали їхні друзу і знайомі . Вони зареєстровані саме на них , а не на військову частину . Ті автівки ними використовуються як для військових цілей , так і для цивільних , наприклад - для поїздок у відпустку .
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12.06.2024 13:16 Відповісти
В повідомленні поліції зазначено, що це "автомобіль ЗСУ".

За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження Джерело:

Значить, транспортний засіб перебуває на балансі армії. Але за всіма ознаками, - це цивільний приватний автомобіль, який був на парковці біля багатоповерхівки.

Військовий автомобіль має стояти в автопарку частини, а не використовуватися для особистих потреб. Якщо це був "автомобіль ЗСУ", то він стояв на приватній парковці вночі з порушенням армійських норм і правил. Якщо це був приватний автомобіль військовослужбовця, то він аж ніяк не може бути "автомобілем ЗСУ".

Або хтось бреше, або хтось порушив військовий регламент.
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12.06.2024 18:56 Відповісти
Техніка яку військові купляють на донати ( на приватні кошти , не державні ) , на баланс ЗСУ не ставиться , хоча і вважається - ЗСУ . На таких авто навіть номера не армійські стандартні , а просто - напис ЗСУ і їх емблема . Це власність не армії , а військових які замовлять збір грошей на придбання техніки . Вони її купляють для своїх потреб , як для військових , так і інших .
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12.06.2024 20:45 Відповісти
В такому разі причина конфлікту, яка призвела до підпалу, могла бути побутовою.
Багато неясного, але поліція відразу дала точку відліку, - "автомобіль ЗСУ".
Ну, значить, підпалювач, - "агєнт ФСБ". Хоча там може бути все що завгодно.
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12.06.2024 21:06 Відповісти
Ну це не обов'язково агенти фсб . Місцевих ждунів - колаборантів Україні вистачає . Знаю кількох , і знаю що вони ненавидять Україну , ЗСУ , і чекають на русню . Вкусити їх ніяк , бо поводяться тихо , але я знаю їх давно , і точно знаю що вони ждуни .
І це до речі не якісь понаєхавші в Україну кацапи ,, це українці від діда прадіда , з українськими прізвищами ,, і навіть розмовляють українською .
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12.06.2024 21:23 Відповісти
Бус ТЦК
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12.06.2024 13:44 Відповісти
Головне шо не поліцаський дастер спалили. А пересічні ще надонатять собі на буса.
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13.06.2024 21:04 Відповісти
 
 