У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ: відкрито кримінальне провадження. ФОТО
У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить військовим. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
"За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Вживаються заходи для затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, злочин стався по вул. Яскравій у м. Дніпро.
Вже на місці правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить ЗСУ.
"Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб", - повідомили у поліції.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
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Подужати ЗСУ фронті не виходить , то ж їм треба налаштувати військових і цивільних один проти одного . Тобто - підірвати країну з середини .
Та вони цього в не приховують , достатньо послухати і почитати що вони в себе там мелють .
Тільки їм уже не потрібно старатися, зелені своїми руками підривають країну. Корупція, злодійство, ТЦК
Крім цього випадку є ще й інші , які вказують саме на колаборантів . Наприклад - шкрябають чи малюють фарбою на капоті букву Z .
БеркутаТЦК?
********
В ТЦК несуть хабарі, а не службу.
На ній ні камуфляжу нема, ні жодних розпізнавальних знаків.
Це цивільна машина, яка, можливо, належала якомусь військовому, або волонтеру. Або тцкашнику, що більш імовірно.
Військові машини - на фронті, або перебувають у автопарках військових частин, а не на звичайній парковці біля багатоповерхівки.
Багато військових придбали автівки за донати , які їм накидали їхні друзу і знайомі . Вони зареєстровані саме на них , а не на військову частину . Ті автівки ними використовуються як для військових цілей , так і для цивільних , наприклад - для поїздок у відпустку .
За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження Джерело:
Значить, транспортний засіб перебуває на балансі армії. Але за всіма ознаками, - це цивільний приватний автомобіль, який був на парковці біля багатоповерхівки.
Військовий автомобіль має стояти в автопарку частини, а не використовуватися для особистих потреб. Якщо це був "автомобіль ЗСУ", то він стояв на приватній парковці вночі з порушенням армійських норм і правил. Якщо це був приватний автомобіль військовослужбовця, то він аж ніяк не може бути "автомобілем ЗСУ".
Або хтось бреше, або хтось порушив військовий регламент.
Багато неясного, але поліція відразу дала точку відліку, - "автомобіль ЗСУ".
Ну, значить, підпалювач, - "агєнт ФСБ". Хоча там може бути все що завгодно.
І це до речі не якісь понаєхавші в Україну кацапи ,, це українці від діда прадіда , з українськими прізвищами ,, і навіть розмовляють українською .