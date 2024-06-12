У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ: відкрито кримінальне провадження. ФОТО

У ніч на 10 червня на автостоянці у Дніпрі невідомі підпалили мікроавтобус, який належить військовим. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

"За фактом підпалу автомобіля ЗСУ поліція відкрила кримінальне провадження. Вживаються заходи для затримання зловмисників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, злочин стався по вул. Яскравій у м. Дніпро.

Вже на місці правоохоронці встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить ЗСУ.

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"Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло. На місці злочину були виявлені порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група осіб", - повідомили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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