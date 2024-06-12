Взламывали телефоны военных и распространяли фейки: СБУ разоблачила ботофермы в Днепре и Житомирской области. ФОТОрепортаж

В Днепре и на Житомирщине разоблачены ботофермы, которые помогали спецслужбам РФ распространять фейки об Украине и взламывать телефоны украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ботоферма на Житомирщине

СБУ и Нацполиция разоблачили жительницу Коростеня, которая по заказу оккупантов массово регистрировала виртуальные мобильные номера украинских операторов и анонимные аккаунты в Telegram.

Учетные записи она продавала или сдавала в аренду через интернет. Далее эти номера российские спецслужбы использовали для взлома телефонов украинских военных.

"Для этого они делали фишинговые рассылки на гаджеты воинов Сил обороны с анонимных номеров и интернет-адресов, зарегистрированных в Украине. В случае открытия файлов с вредоносным программным обеспечением, на телефон автоматически загружался вирус-шпион, который собирал конфиденциальные данные. Также враг применял анонимные аккаунты ботофермы для распространения кремлевских нарративов якобы от имени рядовых граждан Украины", - говорится в сообщении.

Специализированное программное обеспечение фигурантка обустроила прямо в собственной квартире.

Женщина зарегистрировала более 600 мобильных номеров, деньги от продажи которых получала на собственный криптокошелек.

Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

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Ботоферма в Днепре

30-летний житель города зарегистрировал почти 15 тыс. фиктивных учетных записей в различных соцсетях и мессенджерах. Для этого использовал сим-карты украинских мобильных операторов. Созданные аккаунты он продавал на форумах даркнета, где основными его покупателями были представители спецслужб РФ.

Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Расследование продолжается.

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