Зламували телефони військових та поширювали фейки: СБУ викрила ботоферми у Дніпрі та на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У Дніпрі та на Житомирщині викрито ботоферми, які допомагали спецслужбам РФ поширювати фейки про Україну та зламувати телефони українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ботоферма на Житомирщині

СБУ та Нацполіція викрили жительку Коростеня, яка на замовлення окупантів масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти в Telegram.

Облікові записи вона продавала або здавала в оренду через інтернет. Далі ці номери російські спецслужби використовували для зламу телефонів українських військових.

"Для цього вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні. У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані. Також ворог застосовував анонімні акаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України", - йдеться в повідомленні.

Спеціалізоване програмне забезпечення фігурантка облаштувала прямо у власній квартирі.

Жінка зареєструвала понад 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець.

Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

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Ботоферма у Дніпрі

30-річний житель міста зареєстрував майже 15 тис. фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів. Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб РФ.

Йому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Тривають розслідування.

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