Російські ботоферми проводять кампанію із дискредитації України, щоб зупинити ухвалення військової допомоги США, - WP

Видання The Washington Post отримало доступ до документів розвідки ЄС та довідалося, що російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули кампанію із дискредитації України, щоб зупинити ухвалення Конгресом США допомоги Києву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Ідеться про понад сотню документів, датованих від травня 2022 року до серпня 2023 року, із внутрішнього листування людей, залучених до кампанії із поширення дезінформації. Документи свідчать, що Москва у Франції та Німеччині працює над тим, щоб послабити підтримку Києва та дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами команди, що працювала на Іллю Гамбашидзе, керівника московської PR-компанії Social Design Agency. У березні Сполучені Штати наклали санкції на Гамбашидзе за його участь в "іноземній кампанії зі зловмисного впливу" за вказівкою Кремля.

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Наративи, які поширюють боти з РФ

WP наводить приклад завдання, яке один із політтехнологів доручив працівнику ботоферми: "Потрібно написати коментар не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста. Фіктивний американець не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України, а політика Байдена веде США до краху".

Один з наративів передбачає звинувачення української влади у крадіжці й продажі західної зброї. Інший несе повідомлення про те, що "американці не готові пожертвувати своїм добробутом заради конфлікту в Україні", а також, що тісніші відносини Росії з Китаєм - це нова загроза, створена чинною політикою США.

Також боти поширюють інформацію про "зростання бідності, рекордну інфляцію, зупинку економічного зростання і ризик втрати роботи для білих американців". Одна з публікацій, наприклад, спробувала порівняти рівень безпритульних в США та Росії. Мовляв, Сполучені Штати починають дедалі більше нагадувати "країну третього світу".

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У коментарі до статті поширеному російським тролем, йдеться наступне: "Мене охоплює гнів, коли черговий український пакет допомоги розподіляється по кишенях американських і українських чиновників. Важко зрозуміти такі жести "допомоги", коли власні безхатьки сидять під ногами перехожих та сплять під мостами".

Методи роботи російської пропаганди

Як зазначає WP, Росія серйозно зайнялася підривом американської підтримки України в січні 2023 року. Сергій Кирієнко, перший заступник глави адміністрації Кремля, скликав команду політтехнологів, які вже працюють над кампаніями послаблення підтримки Києва в Європі, і попросив їх розширити свої зусилля.

"Пріоритетом Росії є зупинка (постачання - ред.) зброї, тому вони кидають речі об стінку, можливо, щось і прилипне", - цитує видання анонімного співробітника Республіканської партії.

"Ми бачимо широку кампанію, яка включає кілька напрямків, деякі з яких працюють краще, ніж інші. Росіянам байдуже. Вони просто намагаються засіяти довкілля", - розповіли джерела серед республіканців в коментарі WP.

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Російські боти, зокрема, створюють вебсайти двійники, йдеться про так звану мережу ботів Doppelgänger.

Також боти створюють тимчасові акаунти у соціальних мережах, щоб уникнути виявлення. Із цих сторінок розсилають маніпулятивну інформацію, пізніше цю інформацію видаляють, але вже після того, як її поширили інші. Таким чином вони маскують першоджерело.

Інша техніка роботи передбачає перенаправлення читачів через низку випадкових вебсайтів, доки вони не потраплять на оманливу статтю.

"Важливо відзначити, що для ефективної роботи нам потрібно звести до мінімуму фейки, максимізувати реалістичну інформацію, - йдеться в одній із пропозицій команди стратегів Гамбашидзе. - Постійним рефреном має бути: "ось що відбувається насправді, це те, про що вам не говорять офіційні ЗМІ".

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Клінт Воттс, керівник Центру аналізу загроз Microsoft пояснює, що Росія "розповідає аудиторії 80% того, що вони вже чують, і 20% того, що вони хочуть, щоб аудиторія почула". Вони задовольняють попит на інформацію, а потім додають власну інформацію, і з часом це стає дуже ефективним.

"Контент потрібно просувати щодня. Воно працює з часом, хтось натрапить на інформацію, політик чи знаменитість", - додав він.

Залучення популістів

За словами аналітиків і колишніх американських чиновників, ця кампанія є частиною стратегії, яку Кремль впроваджує вже 10 років. Це спроба підвищити роль політиків-популістів, які виступають проти глобальної ролі США.

Конгресмен-республіканець Метт Гетц, який виступає проти допомоги Україні, заявляв про "небезпечний двопартійний консенсус, який веде нас до війни з Росією", і критикував пакет допомоги Києву в розмірі 40 мільярдів доларів США ще у 2022 році. Мовляв, це відбувається "у той час, як американці позбавлені дитячих сумішей". Цей наратив підхопили й посилили російські тролі.

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У відповідь на закиди журналістів щодо повторення наративів російської пропаганди, речник конгресмена Гетца зауважив, що конгресмен потрапив під санкції Москви у квітні 2022 року. Тоді під санкції також потрапили сотні інших конгресменів.

Інший конгресмен-республіканець Майкл Тернер, який нині очолює комітет Палати представників з питань розвідки, заявив, що дійсно його колеги повторюють російські наративи.

"Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими повідомленнями - деякі з них ми навіть чуємо в залі Палати представників", - додав Тернер.