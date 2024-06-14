ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция
Российские спецслужбы вербовали несовершеннолетних украинцев и предлагали им за деньги поджигать авто военнослужащих ВСУ. Юноши сейчас задержаны. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
С начала 2024 года в соцсетях активизировались спецслужбы РФ, которые привлекали к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет
"Работники спецслужб рф обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
Сейчас материалы переданы следователям СБУ, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.
Также поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.
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Не можна, з 14 можна
А было бы весьма наглядно хоть на недельку закрыть! + Судимость в личном деле. Пока судимость не погашена (годика 4 , за тяжкие статьи - больше времени) фиг куда устроишься на нормальную работу и в бюджетные органы и в учебу.
И всем сверстникам политинформация, как это плохо и к чему приводит
Почалися підпали, поодинокі (поки що) проламані черепи "виконавців планів з бусифікації". У що це переросте далі?
У тебя есть авто? Если есть, то хотелось бы чтобы его хулиганы подожгли, а ты тогда попросишь чтобы им дали по 15 суток и выписали штраф 34 грн.
Гарний початок життя в ідіотів.
Чи вас заклинило на ТЦК?
Что б и 12-13 пиzz дюки посидели хоть пару недель в клетке или одиночной камере.
А то сколько тяжких преступлений совершается малолетними шакалами а закон их жалеет. Так нельзя налево и направо! Почувствует на шкуре что срок за преступление реален, + судимость как пятно несколько лет в биографию. То будет думать и он следующий раз и его сверстникам пример
добрым молодцам урок