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ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

РФ вербує підлітків для підпалу авто ЗСУ

Российские спецслужбы вербовали несовершеннолетних украинцев и предлагали им за деньги поджигать авто военнослужащих ВСУ. Юноши сейчас задержаны. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

С начала 2024 года в соцсетях активизировались спецслужбы РФ, которые привлекали к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет

"Работники спецслужб рф обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Сейчас материалы переданы следователям СБУ, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Задержан 22-летний молодой человек, который поджег релейный шкаф в Черкасской области, - полиция. ВИДЕО

Самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Также поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Днепре неизвестные подожгли автомобиль ВСУ: открыто уголовное производство. ФОТО

Автор: 

поджог (1077) подростки (450) Нацполиция (16490) диверсия (300)


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Топ комментарии
+13
Тварі!!! Мабуть батьки прокацапська падаль! Вбити їх мало!!!
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14.06.2024 15:03
+12
"Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення."

Гарний початок життя в ідіотів.
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14.06.2024 15:15
+12
Розуму.
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14.06.2024 15:15
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13-річному можна було б хоч 5 років на малолєткє випмисати.
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14.06.2024 14:51 Ответить
13-річному можна було б

Не можна, з 14 можна
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14.06.2024 16:27 Ответить
Так отож...
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14.06.2024 16:39 Ответить
К сожалению закон такого не предусматривает!
А было бы весьма наглядно хоть на недельку закрыть! + Судимость в личном деле. Пока судимость не погашена (годика 4 , за тяжкие статьи - больше времени) фиг куда устроишься на нормальную работу и в бюджетные органы и в учебу.
И всем сверстникам политинформация, как это плохо и к чему приводит
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14.06.2024 16:46 Ответить
Приватні авто військовослужбовців? чи службові? якщо службові в Одесі, то де ж вони стояли? чи то тцкашні бусики? багато питань без відповідей.
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14.06.2024 14:54 Ответить
Завітай до ТЦК там і запитаєш чиї буси.
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14.06.2024 15:34 Ответить
А цим пацанам шо не хватає? - гроші?
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14.06.2024 14:55 Ответить
Розуму.
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14.06.2024 15:15 Ответить
Не підмінюйте поняття: бусікі ТЦК для викрадення чоловіків з вулиць - це не службові авто ЗСУ.
Почалися підпали, поодинокі (поки що) проламані черепи "виконавців планів з бусифікації". У що це переросте далі?
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14.06.2024 14:59 Ответить
Діверсія - це яйця по 17, постачання неякісних бронежилетів та гроші, списані за неіснуючи **********, а це -***********. Тільки справжні діверсанти та саботажніки - максимум під домашнім арештом, а малолеткам шиють діверсію.
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14.06.2024 15:01 Ответить
Й то й то диверсія, тільки розмір шкоди різний.
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14.06.2024 15:32 Ответить
а це -***********

У тебя есть авто? Если есть, то хотелось бы чтобы его хулиганы подожгли, а ты тогда попросишь чтобы им дали по 15 суток и выписали штраф 34 грн.
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14.06.2024 16:31 Ответить
Тварі!!! Мабуть батьки прокацапська падаль! Вбити їх мало!!!
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14.06.2024 15:03 Ответить
І підлітки йдуть та вербуються - рюськомовні звичайно. А ще, з окупованих земель, підлітки йдуть у спецтабори рф і там патріотично навчаються вбивати українців. А за для чого зеленский віддав майже весь Південь - саме за для цього. Тай ще виселяють українців, вже з земель Росії та заселяють новими господарями з Росії. Отак - ржачно, весело українчики просрали Україну .
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14.06.2024 15:12 Ответить
Хужанебудет ©
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14.06.2024 16:41 Ответить
Як шо підліток підпалив авто ЗСУ і його вдалось спіймати, то треба цього дебіла кидати у то, ім підпалене авто.
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14.06.2024 15:14 Ответить
"Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення."

Гарний початок життя в ідіотів.
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14.06.2024 15:15 Ответить
Откуда военные машины в городах Украины? Или вы уже *людоловы* ТЦКшные к военным прировняли? И вообще что ето за пздц, когда реальные изменники Родины разминировавшие поля, разворовавшие миллиарды на фортификациях, размародерившие на десятки миллаирдов военные бюджеты во время войны получают домашние аресты, штрафы в пару сотен гривен или личное обязательство, а какие то пацаны которые сожгли бусик ТЦКшников-ухилянтов за $500 приговариваются чуть ли не к растрелу? Ето что за пздц а не власть? Или мы уже под окупацией?
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14.06.2024 15:29 Ответить
Ніколи не бачив зеленого кольору пікапів з єврономерами і білими хрестами на бортах?
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14.06.2024 15:36 Ответить
Я помню как еще недавно по всех СМИ и даже здесь призывали сжигать *евробляхи*. Может кто до сих пор и руководствуется етими призывами.
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14.06.2024 15:43 Ответить
мій чоловік приїжджає іноді на пікапі в Дніпро, він на єврономерах, пофарбований в колір мілітарі. То це не військове авто?? А чоловік між іншим, вже третій рік воює.
Чи вас заклинило на ТЦК?
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14.06.2024 15:47 Ответить
Зачем вы мне ето расказываете. Ето раскажите тем кто людей сначала евробляхами запугивали а теперь бусификацией
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14.06.2024 16:35 Ответить
ноги "бусіфікації" ростуть з параші. І роги так само.
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17.06.2024 12:11 Ответить
А у підлітков розуму немає? Є, то ватна шлає#єнь, диверсантам й навідникам треба давати довічне!
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14.06.2024 15:31 Ответить
днями в Дніпрі підпалили два мікріки, на одному з яких було написано "Евакуація ЗСУ".. Батьки мабуть за рюзькій мір.. В іншому випадку рука б не піднялася, бо 13 та 16 років це вже свідомий вік.
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14.06.2024 15:45 Ответить
во дИбИллллы
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14.06.2024 16:23 Ответить
Т.е. проводить террористические акты можно если под лозунгом благозвучным для Мудрого Нарида?
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14.06.2024 16:39 Ответить
Нужно снижать возраст уголовной ответственности!
Что б и 12-13 пиzz дюки посидели хоть пару недель в клетке или одиночной камере.
А то сколько тяжких преступлений совершается малолетними шакалами а закон их жалеет. Так нельзя налево и направо! Почувствует на шкуре что срок за преступление реален, + судимость как пятно несколько лет в биографию. То будет думать и он следующий раз и его сверстникам пример добрым молодцам урок
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14.06.2024 16:38 Ответить
невже готові продати все і всіх.
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14.06.2024 17:31 Ответить
Вони ,звичайно ,покидьки,але ні зрадники,ні корупціонери АДЕКВАТНО не покарані,знову ЗЕЛЕНИЙ цирк!
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14.06.2024 20:26 Ответить
 
 