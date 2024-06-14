ФСБ вербует подростков для поджогов авто ВСУ, - Нацполиция

Российские спецслужбы вербовали несовершеннолетних украинцев и предлагали им за деньги поджигать авто военнослужащих ВСУ. Юноши сейчас задержаны. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

С начала 2024 года в соцсетях активизировались спецслужбы РФ, которые привлекали к подрывной деятельности лиц в возрасте от 13 лет

"Работники спецслужб рф обещают несовершеннолетним за поджоги щедрое денежное вознаграждение. В Одессе криминальная полиция разоблачила двух парней, 13 и 16 лет, которые совершили поджог двух автомобилей, принадлежавших военнослужащим. Подростков задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одно авто", - рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Сейчас материалы переданы следователям СБУ, задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 113 (Диверсия, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

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Самого младшего, 13-летнего парня, передано на поруки родителям. Остальным суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

За аналогичное преступление оперативники задержали еще двух молодых людей, 17 и 18 лет. Им также сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Также поджоги автомобилей ВСУ зафиксированы в Киеве и Днепре. По этим фактам проводятся неотложные следственные действия, продолжается досудебное расследование.

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