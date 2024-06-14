ФСБ вербує підлітків для підпалів авто ЗСУ, - Нацполіція
Російські спецслужби вербували неповнолітніх українців та пропонували їм за гроші підпалювати авто військовослужбовців ЗСУ. Юнаків наразі затримано. Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Від початку 2024 року в соцмережах активізувалися спецслужби РФ, які залучали до підривної діяльності осіб віком від 13 років
"Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.
Наразі матеріали передано слідчим СБУ, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.
Також підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.
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Не можна, з 14 можна
А было бы весьма наглядно хоть на недельку закрыть! + Судимость в личном деле. Пока судимость не погашена (годика 4 , за тяжкие статьи - больше времени) фиг куда устроишься на нормальную работу и в бюджетные органы и в учебу.
И всем сверстникам политинформация, как это плохо и к чему приводит
Почалися підпали, поодинокі (поки що) проламані черепи "виконавців планів з бусифікації". У що це переросте далі?
У тебя есть авто? Если есть, то хотелось бы чтобы его хулиганы подожгли, а ты тогда попросишь чтобы им дали по 15 суток и выписали штраф 34 грн.
Гарний початок життя в ідіотів.
Чи вас заклинило на ТЦК?
Что б и 12-13 пиzz дюки посидели хоть пару недель в клетке или одиночной камере.
А то сколько тяжких преступлений совершается малолетними шакалами а закон их жалеет. Так нельзя налево и направо! Почувствует на шкуре что срок за преступление реален, + судимость как пятно несколько лет в биографию. То будет думать и он следующий раз и его сверстникам пример
добрым молодцам урок