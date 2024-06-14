УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8161 відвідувач онлайн
Новини
3 773 32

ФСБ вербує підлітків для підпалів авто ЗСУ, - Нацполіція

РФ вербує підлітків для підпалу авто ЗСУ

Російські спецслужби вербували неповнолітніх українців та пропонували їм за гроші підпалювати авто військовослужбовців ЗСУ. Юнаків наразі затримано. Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Від початку 2024 року в соцмережах активізувалися спецслужби РФ, які залучали до підривної діяльності осіб віком від 13 років

"Працівники спецслужб рф обіцяють неповнолітнім за підпали щедру грошову винагороду. В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців, 13 та 16 років, які вчинили підпал двох автомобілів, що належали військовослужбовцям. Підлітків затримали разом з двома приятелями 16 та 18 років при спробі підпалити ще одне авто", - розповів начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Наразі матеріали передано слідчим СБУ, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (Диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Дивіться: Затримано 22-річного молодика, який підпалив релейну шафу на Черкащині, - поліція. ВIДЕО

Наймолодшого, 13-річного хлопця, передано на поруки батькам. Іншим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

За аналогічний злочин оперативники затримали ще двох молодиків, 17 та 18 років. Їм також повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Також підпали автомобілів ЗСУ зафіксовані в Києві та Дніпрі. За цими фактами проводяться невідкладні слідчі дії, триває досудове розслідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі невідомі підпалили автомобіль ЗСУ: відкрито кримінальне провадження. ФОТО

Автор: 

підпал (679) підлітки (412) Нацполіція (15202) диверсія (351)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Тварі!!! Мабуть батьки прокацапська падаль! Вбити їх мало!!!
показати весь коментар
14.06.2024 15:03
+12
"Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення."

Гарний початок життя в ідіотів.
показати весь коментар
14.06.2024 15:15
+12
Розуму.
показати весь коментар
14.06.2024 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
13-річному можна було б хоч 5 років на малолєткє випмисати.
показати весь коментар
14.06.2024 14:51 Відповісти
13-річному можна було б

Не можна, з 14 можна
показати весь коментар
14.06.2024 16:27 Відповісти
Так отож...
показати весь коментар
14.06.2024 16:39 Відповісти
К сожалению закон такого не предусматривает!
А было бы весьма наглядно хоть на недельку закрыть! + Судимость в личном деле. Пока судимость не погашена (годика 4 , за тяжкие статьи - больше времени) фиг куда устроишься на нормальную работу и в бюджетные органы и в учебу.
И всем сверстникам политинформация, как это плохо и к чему приводит
показати весь коментар
14.06.2024 16:46 Відповісти
Приватні авто військовослужбовців? чи службові? якщо службові в Одесі, то де ж вони стояли? чи то тцкашні бусики? багато питань без відповідей.
показати весь коментар
14.06.2024 14:54 Відповісти
Завітай до ТЦК там і запитаєш чиї буси.
показати весь коментар
14.06.2024 15:34 Відповісти
А цим пацанам шо не хватає? - гроші?
показати весь коментар
14.06.2024 14:55 Відповісти
Розуму.
показати весь коментар
14.06.2024 15:15 Відповісти
Не підмінюйте поняття: бусікі ТЦК для викрадення чоловіків з вулиць - це не службові авто ЗСУ.
Почалися підпали, поодинокі (поки що) проламані черепи "виконавців планів з бусифікації". У що це переросте далі?
показати весь коментар
14.06.2024 14:59 Відповісти
Діверсія - це яйця по 17, постачання неякісних бронежилетів та гроші, списані за неіснуючи **********, а це -***********. Тільки справжні діверсанти та саботажніки - максимум під домашнім арештом, а малолеткам шиють діверсію.
показати весь коментар
14.06.2024 15:01 Відповісти
Й то й то диверсія, тільки розмір шкоди різний.
показати весь коментар
14.06.2024 15:32 Відповісти
а це -***********

У тебя есть авто? Если есть, то хотелось бы чтобы его хулиганы подожгли, а ты тогда попросишь чтобы им дали по 15 суток и выписали штраф 34 грн.
показати весь коментар
14.06.2024 16:31 Відповісти
Тварі!!! Мабуть батьки прокацапська падаль! Вбити їх мало!!!
показати весь коментар
14.06.2024 15:03 Відповісти
І підлітки йдуть та вербуються - рюськомовні звичайно. А ще, з окупованих земель, підлітки йдуть у спецтабори рф і там патріотично навчаються вбивати українців. А за для чого зеленский віддав майже весь Південь - саме за для цього. Тай ще виселяють українців, вже з земель Росії та заселяють новими господарями з Росії. Отак - ржачно, весело українчики просрали Україну .
показати весь коментар
14.06.2024 15:12 Відповісти
Хужанебудет ©
показати весь коментар
14.06.2024 16:41 Відповісти
Як шо підліток підпалив авто ЗСУ і його вдалось спіймати, то треба цього дебіла кидати у то, ім підпалене авто.
показати весь коментар
14.06.2024 15:14 Відповісти
"Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення."

Гарний початок життя в ідіотів.
показати весь коментар
14.06.2024 15:15 Відповісти
Откуда военные машины в городах Украины? Или вы уже *людоловы* ТЦКшные к военным прировняли? И вообще что ето за пздц, когда реальные изменники Родины разминировавшие поля, разворовавшие миллиарды на фортификациях, размародерившие на десятки миллаирдов военные бюджеты во время войны получают домашние аресты, штрафы в пару сотен гривен или личное обязательство, а какие то пацаны которые сожгли бусик ТЦКшников-ухилянтов за $500 приговариваются чуть ли не к растрелу? Ето что за пздц а не власть? Или мы уже под окупацией?
показати весь коментар
14.06.2024 15:29 Відповісти
Ніколи не бачив зеленого кольору пікапів з єврономерами і білими хрестами на бортах?
показати весь коментар
14.06.2024 15:36 Відповісти
Я помню как еще недавно по всех СМИ и даже здесь призывали сжигать *евробляхи*. Может кто до сих пор и руководствуется етими призывами.
показати весь коментар
14.06.2024 15:43 Відповісти
мій чоловік приїжджає іноді на пікапі в Дніпро, він на єврономерах, пофарбований в колір мілітарі. То це не військове авто?? А чоловік між іншим, вже третій рік воює.
Чи вас заклинило на ТЦК?
показати весь коментар
14.06.2024 15:47 Відповісти
Зачем вы мне ето расказываете. Ето раскажите тем кто людей сначала евробляхами запугивали а теперь бусификацией
показати весь коментар
14.06.2024 16:35 Відповісти
ноги "бусіфікації" ростуть з параші. І роги так само.
показати весь коментар
17.06.2024 12:11 Відповісти
А у підлітков розуму немає? Є, то ватна шлає#єнь, диверсантам й навідникам треба давати довічне!
показати весь коментар
14.06.2024 15:31 Відповісти
днями в Дніпрі підпалили два мікріки, на одному з яких було написано "Евакуація ЗСУ".. Батьки мабуть за рюзькій мір.. В іншому випадку рука б не піднялася, бо 13 та 16 років це вже свідомий вік.
показати весь коментар
14.06.2024 15:45 Відповісти
во дИбИллллы
показати весь коментар
14.06.2024 16:23 Відповісти
Т.е. проводить террористические акты можно если под лозунгом благозвучным для Мудрого Нарида?
показати весь коментар
14.06.2024 16:39 Відповісти
Нужно снижать возраст уголовной ответственности!
Что б и 12-13 пиzz дюки посидели хоть пару недель в клетке или одиночной камере.
А то сколько тяжких преступлений совершается малолетними шакалами а закон их жалеет. Так нельзя налево и направо! Почувствует на шкуре что срок за преступление реален, + судимость как пятно несколько лет в биографию. То будет думать и он следующий раз и его сверстникам пример добрым молодцам урок
показати весь коментар
14.06.2024 16:38 Відповісти
невже готові продати все і всіх.
показати весь коментар
14.06.2024 17:31 Відповісти
Вони ,звичайно ,покидьки,але ні зрадники,ні корупціонери АДЕКВАТНО не покарані,знову ЗЕЛЕНИЙ цирк!
показати весь коментар
14.06.2024 20:26 Відповісти
 
 