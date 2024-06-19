УКР
До України повернули брата військовослужбовця ЗСУ: Родичі вивезли його з окупованої території до РФ, - Мінреінтеграції. ФОТО

Військовослужбовець Збройних Сил України звернувся до Мінреінтеграції і розповів, що його молодшого брата родичі вивезли з окупації до Росії. Батьків хлопці не мають, тому він намагався самостійно повернути брата.

Про це розповіли в Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"До Мінреінтеграції звернувся Ілля, військовослужбовець Збройних Сил. Повідомив, що у Росії перебуває його молодший брат Святослав. Батьків у хлопців немає, а брата з ТОТ до Росії вивезли родичі. Святослав дуже хотів повернутися в Україну, але самостійно зробити цього не міг", - йдеться в повідомленні.

Ілля і Святослав

Зазначається, що тривалий час старший брат намагався самотужки знайти способи повернути молодшого. Він телефонував у різні інстанції в Україні, але йому відмовляли або кудись перенаправляли. І хлопець зателефонував на гарячу лінію Мінреінтеграції.

Читайте також: ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей, - Боррель

Повідомляється, що у тісній співпраці з МЗС, Посольством України в Білорусі, Генконсульством України в Любліні й за сприяння Української мережі за права дитини Мінреінтеграції вдалося організувати повернення.

"Нарешті брати знову разом. 18 червня Святослав прибув в Україну і зміг обійняти найріднішу людину", - додали в Мінреінтеграції.

Також читайте: 11-річного сина військовослужбовиці вдалося повернути з окупації

діти (5257) повернення (273) Міністерство реінтеграції (500)
Слава Богу
показати весь коментар
19.06.2024 11:04 Відповісти
Слава Богу, брати разом! От і добре! Гарна робота, дякуємо причетним!
Слава Україні!
показати весь коментар
19.06.2024 12:00 Відповісти
Dzieki Bogu! Jacy fajni chlopcy!
показати весь коментар
19.06.2024 13:36 Відповісти
 
 