В Украину вернули брата военнослужащего ВСУ: Родственники вывезли его с оккупированной территории в РФ, - Минреинтеграции. ФОТО

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины обратился в Минреинтеграции и рассказал, что его младшего брата родственники вывезли из оккупации в Россию. Родителей у ребят нет, поэтому он пытался самостоятельно вернуть брата.

Об этом рассказали в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"В Минреинтеграции обратился Илья, военнослужащий Вооруженных Сил. Сообщил, что в России находится его младший брат Святослав. Родителей у ребят нет, а брата с ВОТ в Россию вывезли родственники. Святослав очень хотел вернуться в Украину, но самостоятельно сделать этого не мог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что длительное время старший брат пытался самостоятельно найти способы вернуть младшего. Он звонил в различные инстанции в Украине, но ему отказывали или куда-то перенаправляли. И парень позвонил на горячую линию Минреинтеграции.

Также читайте: ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Боррель

Сообщается, что в тесном сотрудничестве с МИД, Посольством Украины в Беларуси, Генконсульством Украины в Люблине и при содействии Украинской сети за права ребенка Минреинтеграции удалось организовать возвращение.

"Наконец братья снова вместе. 18 июня Святослав прибыл в Украину и смог обнять родного человека", - добавили в Минреинтеграции.

Также читайте: 11-летнего сына военнослужащей удалось вернуть из оккупации