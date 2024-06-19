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В Украину вернули брата военнослужащего ВСУ: Родственники вывезли его с оккупированной территории в РФ, - Минреинтеграции. ФОТО

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины обратился в Минреинтеграции и рассказал, что его младшего брата родственники вывезли из оккупации в Россию. Родителей у ребят нет, поэтому он пытался самостоятельно вернуть брата.

Об этом рассказали в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"В Минреинтеграции обратился Илья, военнослужащий Вооруженных Сил. Сообщил, что в России находится его младший брат Святослав. Родителей у ребят нет, а брата с ВОТ в Россию вывезли родственники. Святослав очень хотел вернуться в Украину, но самостоятельно сделать этого не мог", - говорится в сообщении.

Ілля і Святослав

Отмечается, что длительное время старший брат пытался самостоятельно найти способы вернуть младшего. Он звонил в различные инстанции в Украине, но ему отказывали или куда-то перенаправляли. И парень позвонил на горячую линию Минреинтеграции.

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Сообщается, что в тесном сотрудничестве с МИД, Посольством Украины в Беларуси, Генконсульством Украины в Люблине и при содействии Украинской сети за права ребенка Минреинтеграции удалось организовать возвращение.

"Наконец братья снова вместе. 18 июня Святослав прибыл в Украину и смог обнять родного человека", - добавили в Минреинтеграции.

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Автор: 

дети (6529) возврат (220) Министерство реинтеграции (278)


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Слава Богу
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19.06.2024 11:04 Ответить
Слава Богу, брати разом! От і добре! Гарна робота, дякуємо причетним!
Слава Україні!
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19.06.2024 12:00 Ответить
Dzieki Bogu! Jacy fajni chlopcy!
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19.06.2024 13:36 Ответить
 
 