ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Боррель

Европейский Союз поможет возвращать украинских детей, незаконно вывезенных на территорию России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.

Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", - подчеркнул дипломат.

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Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в Украине расследуют 168 производств по принудительной депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ.