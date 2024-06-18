РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11554 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 017 0

ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Боррель

ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей

Европейский Союз поможет возвращать украинских детей, незаконно вывезенных на территорию России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.

Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", - подчеркнул дипломат.

Также читайте: Страны, которые лояльны России, предложили свои каналы коммуникации относительно возвращения похищенных российскими оккупантами украинцев, - Лубинец

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в Украине расследуют 168 производств по принудительной депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ.

Автор: 

дети (6529) Евросоюз (17168) возврат (220) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 