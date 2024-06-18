ЕС стал наблюдателем в Международной коалиции за возвращение украинских детей, - Боррель
Европейский Союз поможет возвращать украинских детей, незаконно вывезенных на территорию России.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, ЕС принял такое решение в соответствии с дискуссиями во время Саммита мира в Швейцарии.
Пришло время действовать и вернуть все тысячи принудительно перемещенных и депортированных украинских детей. Использование детей как оружия должно быть немедленно прекращено. Россия должна быть привлечена к ответственности за это отвратительное и бесчеловечное преступление", - подчеркнул дипломат.
Ранее генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что в Украине расследуют 168 производств по принудительной депортации украинских детей на оккупированные территории и в РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль