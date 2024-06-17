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Страны, которые лояльны России, предложили свои каналы коммуникации относительно возвращения похищенных российскими оккупантами украинцев, - Лубинец

Дмитро Лубінець

Во время Саммита мира в Швейцарии Украина неожиданно получила предложения помощи со стороны тех государств, которые считаются лояльными к России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Однако не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение.

"Некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - сказал Лубинец.

Он рассказал, что вопрос возвращения украинских пленных из России обсуждался в закрытом режиме. Это позволило многим странам выразить свое истинное мнение по поводу действий России и представить наработки по возвращению украинцев.

Напомним, Лубинец убежден, если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" уже бы давно состоялся.

Также читайте: Лубинец: Россия не хочет возвращать своих военнопленных

Автор: 

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Треба дивиться на те що вони стануть вимагать взамін! Орбан уже пробував пограться у "обмінника-миротворця" А потім зайнявся черговими ІПСО проти України використовуючи звільнених людей! Тому в угоді повинна буть чітко поставлена вимога повернення цих людей саме в Україну А питання : "Чи бажають вони залишиться після звільнення в Україні?" вирішувать вже після репатріації і тільки в правовому полі України
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17.06.2024 07:16 Ответить
До речі, а де ті українські військовополонені, що їх звільнив викрав Орбан? Може, хто знає їхню долю?
Якщо будуть такі "помічники", то вони не кращі за ворогів.
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17.06.2024 09:23 Ответить
Не знаю... Колись проскочила інформація що дехто повернувся в Україну Але чи правда це - мені не відомо...
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17.06.2024 11:19 Ответить
Це не офігєнна інформація достойна для ефіру, не займайтесь пустозвонством.
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17.06.2024 07:48 Ответить
Лояльним до росії може бути тільки ворог.
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17.06.2024 10:42 Ответить
 
 