Страны, которые лояльны России, предложили свои каналы коммуникации относительно возвращения похищенных российскими оккупантами украинцев, - Лубинец
Во время Саммита мира в Швейцарии Украина неожиданно получила предложения помощи со стороны тех государств, которые считаются лояльными к России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Однако не уточнил, какие именно страны сделали соответствующее предложение.
"Некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной. Я не могу пока назвать эти страны, но скажу откровенно, что мы не ожидали именно от таких стран, таких позиций", - сказал Лубинец.
Он рассказал, что вопрос возвращения украинских пленных из России обсуждался в закрытом режиме. Это позволило многим странам выразить свое истинное мнение по поводу действий России и представить наработки по возвращению украинцев.
Напомним, Лубинец убежден, если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" уже бы давно состоялся.
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звільниввикрав Орбан? Може, хто знає їхню долю?
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