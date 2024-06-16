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Новости Обмен пленными
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Лубинец: Россия не хочет возвращать своих военнопленных

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец убежден: если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" уже бы давно состоялся.

Об этом Лубинец сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Наоборот, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно уже это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные. - Ред.) просто не нужны", - сказал омбудсмен.

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Он назвал абсолютной российской пропагандой попытки РФ перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена.

Лубинец также заверил, что он лично неоднократно обращался - через посредников и напрямую, - чтобы РФ передавала Украине тела погибших героев и героинь. Он подтвердил, что до сих пор нет информации о самолете, в котором якобы перевозили украинских военнопленных, и который Украина якобы сбила.

"Если они утверждают, что наши герои были убиты, пожалуйста, передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно допустили бы международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали бы тела. Они это затягивают, наверное, потому что остается куча вопросов", - констатировал Уполномоченный ВР.

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При этом он указал на схожесть ситуации с массовым убийством украинских пленных в Еленовке: "Это, на мой взгляд, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Еленовке. Один в один. Будто все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Еленовке это были Himars, в самолете - Patriot".

В вопросе обменов военнопленных, отметил Лубинец, Украине помогают несколько стран. "Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически - новые хорошие результаты", - сказал он.

Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где были представлены более 40 стран и международных организаций. Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей. Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, которые обсуждаются на первом Саммите мира в Швейцарии.

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"К 4-му пункту (Формулы мира. - Ред.) привлечено очень много партнеров. К международной коалиции по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор - Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов", - рассказал Уполномоченный ВР.

Он выразил убеждение, что благодаря давлению международного сообщества на Российскую Федерацию результата удастся достичь.

Автор: 

военнопленные (1076) россия (95687) Лубинец Дмитрий (468)


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Топ комментарии
+5
У такий спосіб вони спустошують наш держбюджет, наших полонених у рф тримають у голоді як в освенцемі ,а на полонених росіян Україна витрачає великі суми так як їх утримують з дотриманням міжнародних конвенцій люкують їх та годують по нормативам.
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15.06.2024 23:58
+4
А нах вони їй потрібні? раша послала їх в один кінець.
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15.06.2024 23:36
+4
А це тому, що їх в Україні відгодовують, як свиней на забій. А наших повертають - шкіра і кості.

В одному монастирі монахи зробили вхід у їдальню розміром 25 см. завширшки. От треба і для росіян-полонених зробити такий вхід у їдальню. Не пролазить барило? Чекай, коли станеш нормальним і поснідаєш.
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16.06.2024 00:19
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спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:36 Ответить
А нах вони їй потрібні? раша послала їх в один кінець.
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15.06.2024 23:36 Ответить
Рашке легче ещё нарожать, чем обменами заниматься
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16.06.2024 05:35 Ответить
Таки да, але з іншого боку це може бути схоже на заселення України орками-чурками, Крим же заселили мокшами, Маріуполь і Південь - мордвою... От що ви з ними будете робити, коли путька не захоче їх міняти? То є велика ДРГ в тилу ЗСУ. Чи ви таки серйозно думаєте що вони обандерились. Забудь! Частина населення України живуть тут все життя, а ненавидять й зневажають українців і Україну
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16.06.2024 06:34 Ответить
У такий спосіб вони спустошують наш держбюджет, наших полонених у рф тримають у голоді як в освенцемі ,а на полонених росіян Україна витрачає великі суми так як їх утримують з дотриманням міжнародних конвенцій люкують їх та годують по нормативам.
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15.06.2024 23:58 Ответить
пуйляшка боится ,что пленные рашашвайны в плену забиндерились и потребуют от него ответку за нацистско-фашистский базар .
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16.06.2024 00:04 Ответить
А це тому, що їх в Україні відгодовують, як свиней на забій. А наших повертають - шкіра і кості.

В одному монастирі монахи зробили вхід у їдальню розміром 25 см. завширшки. От треба і для росіян-полонених зробити такий вхід у їдальню. Не пролазить барило? Чекай, коли станеш нормальним і поснідаєш.
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16.06.2024 00:19 Ответить
А щоб було легше пролазити у двері в їдальню, нехай працюють - розбирають завали, що утворили російські прильоти. Хтось захоче бикувати - як у всіх, розстріл за спробу втечі с під варти. Все чесно. Товстий не втече, а худого все влаштовує))
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16.06.2024 00:42 Ответить
Відгодовують, як свиней на забій... повертати - шкіру і кості,
- я вам вiрю, школа ЕЭСУченной тигрюли, бо на Дубаи не хватит.
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16.06.2024 10:40 Ответить
А вы бы хотели,ведь будет много скандалов, многие белые лады уже получили,и теперь их как отбирать
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16.06.2024 05:23 Ответить
рашці вони потрібні як проїдачі українського бюджету... на кожного орка тільки на їжу виділяють 10000 грн ... а ще охорона, одяг, інфраструктура, комуналка...
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16.06.2024 09:26 Ответить
засортирить в соответствии с истино унтермешевкими руссссскими скрепами дешевле .
и органическое удобрение из дохлых рашашвайнов классное .
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16.06.2024 09:40 Ответить
 
 