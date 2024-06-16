Лубинец: Россия не хочет возвращать своих военнопленных
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец убежден: если бы Россия была заинтересована в возвращении своих военнопленных, обмен в формате "всех на всех" уже бы давно состоялся.
Об этом Лубинец сказал в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Как человек, который постоянно в этих процессах, могу подтвердить, что Украина никогда не отказывалась от обменов военнопленными. Наоборот, мы постоянно выступаем с новыми инициативами. Если бы россияне были заинтересованы вернуть своих военнопленных, мы бы давно уже это сделали. Такое впечатление, что им их (пленные. - Ред.) просто не нужны", - сказал омбудсмен.
Он назвал абсолютной российской пропагандой попытки РФ перебросить на Украину вину за срыв очередного обмена.
Лубинец также заверил, что он лично неоднократно обращался - через посредников и напрямую, - чтобы РФ передавала Украине тела погибших героев и героинь. Он подтвердил, что до сих пор нет информации о самолете, в котором якобы перевозили украинских военнопленных, и который Украина якобы сбила.
"Если они утверждают, что наши герои были убиты, пожалуйста, передайте нам тела. Если бы россияне были заинтересованы в прозрачном расследовании этого инцидента, они, во-первых, мгновенно допустили бы международных экспертов к месту падения этого самолета, во-вторых, давно допустили бы международных экспертов к экспертизам, в-третьих, они бы максимально быстро передали бы тела. Они это затягивают, наверное, потому что остается куча вопросов", - констатировал Уполномоченный ВР.
При этом он указал на схожесть ситуации с массовым убийством украинских пленных в Еленовке: "Это, на мой взгляд, такая же попытка дискредитации Украины со стороны РФ, которую мы уже видели летом 2022 года, когда россияне убили военнопленных в Еленовке. Один в один. Будто все это происходило с помощью вооружений, которые нам передали международные партнеры: в Еленовке это были Himars, в самолете - Patriot".
В вопросе обменов военнопленных, отметил Лубинец, Украине помогают несколько стран. "Но мы надеемся, что получим дополнительные рычаги влияния на РФ и автоматически - новые хорошие результаты", - сказал он.
Омбудсмен напомнил, что в этом году было проведено первое учредительное заседание международной платформы по возвращению гражданских заложников, где были представлены более 40 стран и международных организаций. Многие партнеры привлечены к треку возвращения похищенных детей. Этот пункт из Формулы мира включен в перечень вопросов, которые обсуждаются на первом Саммите мира в Швейцарии.
"К 4-му пункту (Формулы мира. - Ред.) привлечено очень много партнеров. К международной коалиции по возвращению украинских детей официально присоединились 37 стран. У нас есть публичный коммуникатор - Катар, есть вовлеченность Ватикана, а также очень много непубличных коммуникаторов", - рассказал Уполномоченный ВР.
Он выразил убеждение, что благодаря давлению международного сообщества на Российскую Федерацию результата удастся достичь.
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