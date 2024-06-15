Лубінець: Росія не хоче повертати своїх військовополонених
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний: якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.
Про це Лубінець сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені. - Ред.) просто не потрібні", - сказав омбудсмен.
Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.
Лубінець також запевнив, що він особисто неодноразово звертався - через посередників і напряму, - щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Він підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому буцімто перевозили українських військовополонених, і який Україна начебто збила.
"Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань", - констатував Уповноважений ВР.
При цьому він указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці: "Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot".
У питанні обмінів військовополонених, відзначив Лубінець, Україні допомагають декілька країн. "Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", - сказав він.
Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.
"До 4-го пункту (Формули миру. - Ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор - Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів", - розповів Уповноважений ВР.
Він висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
В одному монастирі монахи зробили вхід у їдальню розміром 25 см. завширшки. От треба і для росіян-полонених зробити такий вхід у їдальню. Не пролазить барило? Чекай, коли станеш нормальним і поснідаєш.
- я вам вiрю, школа ЕЭСУченной тигрюли, бо на Дубаи не хватит.
и органическое удобрение из дохлых рашашвайнов классное .