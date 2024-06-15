Лубінець: Росія не хоче повертати своїх військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний: якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.

Про це Лубінець сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені. - Ред.) просто не потрібні", - сказав омбудсмен.

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Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

Лубінець також запевнив, що він особисто неодноразово звертався - через посередників і напряму, - щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Він підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому буцімто перевозили українських військовополонених, і який Україна начебто збила.

"Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань", - констатував Уповноважений ВР.

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При цьому він указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці: "Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot".

У питанні обмінів військовополонених, відзначив Лубінець, Україні допомагають декілька країн. "Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", - сказав він.

Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.

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"До 4-го пункту (Формули миру. - Ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор - Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів", - розповів Уповноважений ВР.

Він висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.