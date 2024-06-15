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Новини Обмін полоненими
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Лубінець: Росія не хоче повертати своїх військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець переконаний: якби Росія була зацікавлена в поверненні своїх військовополонених, обмін у форматі "всіх на всіх" уже б давно відбувся.

Про це Лубінець сказав у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка постійно в цих процесах, можу підтвердити, що Україна ніколи не відмовлялась від обмінів військовополоненими. Навпаки, ми постійно виступаємо з новими ініціативами. Якби росіяни були зацікавлені повернути своїх військовополонених, ми б давно вже це зробили. Таке враження, що їм їхні (полонені. - Ред.) просто не потрібні", - сказав омбудсмен.

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Він назвав абсолютною російською пропагандою намагання РФ перекинути на Україну провину за зрив чергового обміну.

Лубінець також запевнив, що він особисто неодноразово звертався - через посередників і напряму, - щоб РФ передавала Україні тіла загиблих героїв і героїнь. Він підтвердив, що досі немає інформації щодо літака, в якому буцімто перевозили українських військовополонених, і який Україна начебто збила.

"Якщо вони стверджують, що наші герої були вбиті, будь ласка, передайте нам тіла. Якби росіяни були зацікавлені в прозорому розслідуванні цього інциденту, вони, по-перше, миттєво допустили б міжнародних експертів до місця падіння цього літака, по-друге, давно допустили б міжнародних експертів до експертиз, по-третє, вони б максимально швидко передали б тіла. Вони це затягують, напевно, тому що залишається купа запитань", - констатував Уповноважений ВР.

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При цьому він указав на схожість ситуації з масовим убивством українських полонених в Оленівці: "Це, на мій погляд, така сама спроба дискредитації України з боку РФ, яку ми вже бачили влітку 2022 року, коли росіяни вбили військовополонених в Оленівці. Один в один. Ніби все це відбувалося за допомогою озброєнь, які нам передали міжнародні партнери: в Оленівці це були Himars, в літаку – Patriot".

У питанні обмінів військовополонених, відзначив Лубінець, Україні допомагають декілька країн. "Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично – нові гарні результати", - сказав він.

Омбудсмен нагадав, що цього року було проведено перше установче засідання міжнародної платформи щодо повернення цивільних заручників, де були представлені понад 40 країн і міжнародних організацій. Багато партнерів залучено до треку повернення викрадених дітей. Цей пункт з Формули миру включено в перелік питань, які обговорюються на першому Саміті миру у Швейцарії.

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"До 4-го пункту (Формули миру. - Ред.) залучено дуже багато партнерів. До міжнародної коаліції з повернення українських дітей офіційно долучилися 37 країн. У нас є публічний комунікатор - Катар, є залученість Ватикану, а також є дуже багато непублічних комунікаторів", - розповів Уповноважений ВР.

Він висловив переконання, що завдяки тиску міжнародної спільноти на Російську Федерацію результату вдасться досягти.

Автор: 

військовополонені (940) росія (65360) Лубінець Дмитро (601)


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Топ коментарі
+5
У такий спосіб вони спустошують наш держбюджет, наших полонених у рф тримають у голоді як в освенцемі ,а на полонених росіян Україна витрачає великі суми так як їх утримують з дотриманням міжнародних конвенцій люкують їх та годують по нормативам.
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15.06.2024 23:58
+4
А нах вони їй потрібні? раша послала їх в один кінець.
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15.06.2024 23:36
+4
А це тому, що їх в Україні відгодовують, як свиней на забій. А наших повертають - шкіра і кості.

В одному монастирі монахи зробили вхід у їдальню розміром 25 см. завширшки. От треба і для росіян-полонених зробити такий вхід у їдальню. Не пролазить барило? Чекай, коли станеш нормальним і поснідаєш.
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16.06.2024 00:19
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спеціально для тих, хто не вірить у цифри втрат російських окупантів, які подає ГШ.
28 000 поранених у Псковські області. І це тільки в області, яка займає 67-ме місце по кількості населення росії (десь близько 580 тисяч населення разом з жінками, дітьми та старими)
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15.06.2024 23:36 Відповісти
А нах вони їй потрібні? раша послала їх в один кінець.
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15.06.2024 23:36 Відповісти
Рашке легче ещё нарожать, чем обменами заниматься
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16.06.2024 05:35 Відповісти
Таки да, але з іншого боку це може бути схоже на заселення України орками-чурками, Крим же заселили мокшами, Маріуполь і Південь - мордвою... От що ви з ними будете робити, коли путька не захоче їх міняти? То є велика ДРГ в тилу ЗСУ. Чи ви таки серйозно думаєте що вони обандерились. Забудь! Частина населення України живуть тут все життя, а ненавидять й зневажають українців і Україну
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16.06.2024 06:34 Відповісти
У такий спосіб вони спустошують наш держбюджет, наших полонених у рф тримають у голоді як в освенцемі ,а на полонених росіян Україна витрачає великі суми так як їх утримують з дотриманням міжнародних конвенцій люкують їх та годують по нормативам.
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15.06.2024 23:58 Відповісти
пуйляшка боится ,что пленные рашашвайны в плену забиндерились и потребуют от него ответку за нацистско-фашистский базар .
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16.06.2024 00:04 Відповісти
А це тому, що їх в Україні відгодовують, як свиней на забій. А наших повертають - шкіра і кості.

В одному монастирі монахи зробили вхід у їдальню розміром 25 см. завширшки. От треба і для росіян-полонених зробити такий вхід у їдальню. Не пролазить барило? Чекай, коли станеш нормальним і поснідаєш.
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16.06.2024 00:19 Відповісти
А щоб було легше пролазити у двері в їдальню, нехай працюють - розбирають завали, що утворили російські прильоти. Хтось захоче бикувати - як у всіх, розстріл за спробу втечі с під варти. Все чесно. Товстий не втече, а худого все влаштовує))
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16.06.2024 00:42 Відповісти
Відгодовують, як свиней на забій... повертати - шкіру і кості,
- я вам вiрю, школа ЕЭСУченной тигрюли, бо на Дубаи не хватит.
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16.06.2024 10:40 Відповісти
А вы бы хотели,ведь будет много скандалов, многие белые лады уже получили,и теперь их как отбирать
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16.06.2024 05:23 Відповісти
рашці вони потрібні як проїдачі українського бюджету... на кожного орка тільки на їжу виділяють 10000 грн ... а ще охорона, одяг, інфраструктура, комуналка...
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16.06.2024 09:26 Відповісти
засортирить в соответствии с истино унтермешевкими руссссскими скрепами дешевле .
и органическое удобрение из дохлых рашашвайнов классное .
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16.06.2024 09:40 Відповісти
 
 