Лубінець про звинувачення Москалькової нібито в небажанні обмінювати полонених: Україна готова забрати усіх захисників та захисниць з полону РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у відповідь на публікацію російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової заявив, що Україна готова забрати усіх захисників та захисниць з полону.

Про це Лубінець написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Здивований публікацією російської уповноваженої з прав людини, в якій ідеться про прохання у сприянні здійснення обмінів військовополоненими. Адже тільки-но сьогодні відбулася комунікація із російською стороною і передача листів від полонених. Однак під час цієї комунікації та сторона не озвучила жодних прохань щодо повернення додому військових", - зазначив Лубінець.

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Омбудсмен зауважив, що під час цієї комунікації українська сторона запропонувала російській спільно здійснювати моніторинг фізичного стану військових, які повертаються під час процесів репатріації, та дотримання норм Женевських конвенцій. Адже працівники офісу омбудсмена присутні під час повернення військових обох сторін додому.

"Дивним виглядають "списки військових, які готові повернутися", адже Україна готова забрати усіх захисників та захисниць, включно і за запропонованою раніше формулою "всіх на всіх". Також наша держава створила змішані медичні комісії і досі чекає на створення таких же комісій у РФ", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що українська сторона займається не обмінами, а репатріацією військовополонених, механізм якої визначений Женевськими конвенціями.

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"Тож такі публікації російської сторони напередодні Саміту миру вважаю не більше як провокацією", - підсумував Лубінець.

Раніше, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова у п’ятницю, 14 червня, опублікувала список військовослужбовців Збройних сил України, які Росія нібито готові повернутись в Україну, але їх повернення нібито "блокує українська сторона". Москалькова також звернулась до Лубінця з проханням "сприяти в активізації російсько-українських обмінних процесів".