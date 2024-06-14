Лубинец об обвинении Москальковой якобы в нежелании обменивать пленных: Украина готова забрать всех защитников и защитниц из плена РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ответ на публикацию российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой заявил, что Украина готова забрать всех защитников и защитниц из плена.

Об этом Лубинец написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Удивлен публикацией российского уполномоченного по правам человека, в которой говорится о просьбе в содействии осуществлению обменов военнопленными. Ведь только сегодня состоялась коммуникация с российской стороной и передача писем от пленных. Однако во время этой коммуникации та сторона не озвучила никаких просьб о возвращении домой военных", - отметил Лубинец.

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Омбудсмен отметил, что во время этой коммуникации украинская сторона предложила российской совместно осуществлять мониторинг физического состояния военных, которые возвращаются во время процессов репатриации, и соблюдения норм Женевских конвенций. Ведь работники офиса омбудсмена присутствуют во время возвращения военных обеих сторон домой.

"Странным выглядят "списки военных, которые готовы вернуться", ведь Украина готова забрать всех защитников и защитниц, включая и по предложенной ранее формуле "всех на всех". Также наше государство создало смешанные медицинские комиссии и до сих пор ждет создания таких же комиссий в РФ", - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что украинская сторона занимается не обменами, а репатриацией военнопленных, механизм которой определен Женевскими конвенциями.

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"Поэтому такие публикации российской стороны накануне Саммита мира считаю не более чем провокацией", - подытожил Лубинец.

Ранее, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 14 июня, опубликовала список военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых Россия якобы готовы вернуться в Украину, но их возвращение якобы "блокирует украинская сторона". Москалькова также обратилась к Лубинцу с просьбой "содействовать в активизации российско-украинских обменных процессов".