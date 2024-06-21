УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5226 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
218 0

Три людини зазнали поранень унаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Удари по Херсонщині

Російські військові продовжують атакувати населені пункти Херсонщини. Сьогодні, 21 червня, під ударами окупантів перебували Кіндійка та Велетенське, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей. У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, зазнав вибухової травми й уламкового поранення руки.

Зазначається, що обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Крім того, під удар ворога у селищі Велетенське потрапив 49-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Херсону 20 червня загинув 33-річний чоловік.

Автор: 

обстріл (30389) Херсонська область (6117)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 