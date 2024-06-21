Три людини зазнали поранень унаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Російські військові продовжують атакувати населені пункти Херсонщини. Сьогодні, 21 червня, під ударами окупантів перебували Кіндійка та Велетенське, є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.



Так, у селищі Кіндійка внаслідок ворожого удару по житловому будинку постраждали двоє людей. У 25-річної жінки діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Чоловік, 52 років, зазнав вибухової травми й уламкового поранення руки.

Зазначається, що обом потерпілим медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Крім того, під удар ворога у селищі Велетенське потрапив 49-річний чоловік. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням грудної клітки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ворожого обстрілу Херсону 20 червня загинув 33-річний чоловік.