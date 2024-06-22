Доба на Херсонщині: ворог вдарив по 17 населених пунктах, вночі скинув вибухівку з дрона у Херсоні, є загиблий та поранені

Минулої доби, 21 червня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Велетенське, Білозерка, Кізомис, Томина Балка, Понятівка, Інженерне, Бургунка, Новоолександрівка, Михайлівка, Нововоронцовка, Тягинка, Ольгівка, Львове, Гаврилівка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку, 3 приватні будинки та господарчі споруди", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Вночі 22 червня російські військові скинули вибухівку з дрона на чоловіка у Херсоні. За інформацією Суспільного, чоловік зазнав вибухової травми та уламкового поранення ніг. Наразі він перебуває у лікарні.

