Росіяни минулої доби обстріляли Харківщину з ФАБ-1500, КАБів та РСЗВ

Окупанти вночі обстріляли з реактивної системи залпового вогню село Підлиман Ізюмського району Харківської області, пошкоджені будинки, магазини та дитячий садок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 1.45 22 червня з РЗСВ окупанти вдарили по селу Підлиман. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння, три магазини, приміщення дошкільного закладу, будинок культури, два автомобілі.

У с. Вільхівка Харківського району напередодні ввечері зафіксоване влучання авіабомби на відкритій місцевості, пошкоджене скління вікон приватного будинку

У м. Вовчанськ минулої доби двоє працівників "Укрпошти" потрапили під обстріл ворожого БПЛА, в результаті загинула жінка та травмований чоловік.

У с. Кирилівка Чугуївського району також напередодні внаслідок російського обстрілу авіабомбами пошкоджені магазин, дитячий садок та два приватні будинки.

У с. Липці Харківського району авіабомба влучила в раніше зруйновану пожежну частину. Зруйновані паркан та частково будівля резервного гаража.

