Російські окупанти вбили працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії у Вовчанській громаді. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вбили у Вовчанській громаді працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку", - повідомив він.

З його слів, також поранений водій, який супроводжував жінку.

"У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав голова ОВА.



Синєгубов зазначив, що наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

За даними Харківської обласної прокуратури, загиблів працівниці "Укрпошти" було 45 років.

Крім того, у прокуратурі розповіли, що 21 червня близько 14:20 окупанти завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, магазини.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.







