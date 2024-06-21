УКР
Російські окупанти вбили працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії у Вовчанській громаді. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вбили у Вовчанській громаді працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку", - повідомив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений російськими обстрілами Вовчанськ на Харківщині. ВIДЕО

З його слів, також поранений водій, який супроводжував жінку.

"У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.

За даними Харківської обласної прокуратури, загиблів працівниці "Укрпошти" було 45 років.

Крім того, у прокуратурі розповіли, що 21 червня близько 14:20 окупанти завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, магазини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення двох російських окупантів у Вовчанську бійцями бригади "Лють". ВIДЕО

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Селище Борова
Селище Борова
Селище Борова
Селище Борова

Олег Синєгубов про вбивство росіянами поштарки

Прокуратура про обстріл Борової

обстріл (30409) Харківщина (6054) жертва (270) Вовчанськ (461)
+19
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
21.06.2024 22:28 Відповісти
+19
Який ідіот послав жінку і водія в зону бойових дій???!!!
21.06.2024 22:49 Відповісти
+16
Якого Хер&&& там робила УкрПошта🤬🤬
Зона Бойових Дій☝️☝️
Жаль Людей,але включайте розум що там лише Військові..
21.06.2024 22:35 Відповісти
яка пошта мяє бути там?
21.06.2024 22:27 Відповісти
КРЕТІНИ !!!!

жінка в 45 років загинула нізащо !
ще й водій поранений

які пенсії і т.д. можуть бути у зоні військових дій ?
хочеш пенсію - евакуюйся, булеш отримувати

Царство небесне загиблій
22.06.2024 00:14 Відповісти
Да і х...р на них. Це крінж. Якась комусь щось доставляла в місті де йдуть бойові дії. На...й їх обоїх.
21.06.2024 22:51 Відповісти
Доставляла таким самим дебілам як ти, які не хочуть нікуди їхати, і ждуть СРСРу
21.06.2024 23:04 Відповісти


На что можно рассчитывать отправляя в таких условиях передвижное отделение почты?
21.06.2024 23:11 Відповісти
Ви думаєте голову укрпошти це хвилює?
Це ж не марками займатися.
Зараз поштарі на вагу золота. За копійки але працюють без продиху.
Поважаю цих людей. Для багатьох пенсіонерів вони як рідні.
21.06.2024 23:27 Відповісти
Мужні люди хоч і не військові.
Мої співчуття рідним і близьким😢
21.06.2024 23:23 Відповісти
Нахріна ризикувати життям працівників Укрпошти ? Все одно ждуни не зможуть там на ті гроші щось купити .
21.06.2024 23:24 Відповісти
радіус дії типового БПЛА до 30 км. То можуть і до Харкова долітати. 20 км смуга від лінії зіткнення прострілюється ствольною артилерією.
22.06.2024 04:27 Відповісти
Чо зовсім там дебіли , яка нах Укрпошта???
22.06.2024 04:33 Відповісти
Банковскі картки не пробували роздати ,ні...?
22.06.2024 04:35 Відповісти
 
 