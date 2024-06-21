Російські окупанти вбили працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії у Вовчанській громаді. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вбили у Вовчанській громаді працівницю "Укрпошти", яка доставляла пенсії.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"У Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула працівниця пересувного відділення "Укрпошти". Окупанти вчинили злочин сьогодні, близько 10 години ранку", - повідомив він.
З його слів, також поранений водій, який супроводжував жінку.
"У їхню автівку влучив ворожий БПЛА. Постраждалий пішки дійшов до Бугаївки, де його побачили військові та госпіталізували в Харків", - додав голова ОВА.
Синєгубов зазначив, що наразі до місця загибелі немає доступу через інтенсивні обстріли.
За даними Харківської обласної прокуратури, загиблів працівниці "Укрпошти" було 45 років.
Крім того, у прокуратурі розповіли, що 21 червня близько 14:20 окупанти завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, магазини.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.
жінка в 45 років загинула нізащо !
ще й водій поранений
які пенсії і т.д. можуть бути у зоні військових дій ?
хочеш пенсію - евакуюйся, булеш отримувати
Царство небесне загиблій
Вічна пам'ять...
Зона Бойових Дій☝️☝️
Жаль Людей,але включайте розум що там лише Військові..
На что можно рассчитывать отправляя в таких условиях передвижное отделение почты?
Це ж не марками займатися.
Зараз поштарі на вагу золота. За копійки але працюють без продиху.
Поважаю цих людей. Для багатьох пенсіонерів вони як рідні.
Мої співчуття рідним і близьким😢