Знищення двох російських окупантів у Вовчанську бійцями бригади "Лють". ВIДЕО

Снайперський приліт протипехотної гранати з СПГ-9 по російським солдатам, які змінюють дислокацію у Вовчанську Харківської області.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Точна робота військових роти огневой підтримки штурмового полку "Цунамі" бригади Національної поліції "Лють".

Дивіться також: Нічні скиди з дронів на позиції окупантів під час оборони Вовчанська. ВIДЕО

Харківщина (6054) Вовчанськ (461)
Дурноголові kaцапи, хочете вижити- тікайте з землі України!!
21.06.2024 19:03 Відповісти
Тупі кацапи відправились до пекла
21.06.2024 19:08 Відповісти
Смерть кацапам!
21.06.2024 19:12 Відповісти
как раз тот случай, когда ***** шастать.
21.06.2024 19:13 Відповісти
21.06.2024 19:17 Відповісти
краще б за дівками бігали по своїм болотам. довбодятли оркорилі!
21.06.2024 20:31 Відповісти
Да хоть из "сапога""!!! В лайно и к накабздону - лізка там разберется! Может в "Лють" уже можна современного дать?
22.06.2024 01:37 Відповісти
протипEхотної ?
22.06.2024 11:11 Відповісти
 
 