Знищення двох російських окупантів у Вовчанську бійцями бригади "Лють". ВIДЕО
Снайперський приліт протипехотної гранати з СПГ-9 по російським солдатам, які змінюють дислокацію у Вовчанську Харківської області.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Точна робота військових роти огневой підтримки штурмового полку "Цунамі" бригади Національної поліції "Лють".
Станіслав Топа
Amber
время
Oleg K #525841
Сергей Сергей #530107
Иван Сирко #490186
Владислав Сварчевський
Кирило Кожумяка
