Уничтожение двух российских оккупантов в Волчанске бойцами бригады "Лють". ВИДЕО
Снайперский прилет противопехотной гранаты из СПГ-9 по российским солдатам, которые меняют дислокацию в Волчанске Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Точная работа военных роты огневой поддержки штурмового полка "Цунами" бригады Национальной полиции "Лють".
