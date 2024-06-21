РУС
6 617 8

Уничтожение двух российских оккупантов в Волчанске бойцами бригады "Лють". ВИДЕО

Снайперский прилет противопехотной гранаты из СПГ-9 по российским солдатам, которые меняют дислокацию в Волчанске Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Точная работа военных роты огневой поддержки штурмового полка "Цунами" бригады Национальной полиции "Лють".

Смотрите также: Штурм и зачистка вражеского опорника на Харьковщине бойцами 36-й ОБрМП. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (432)
Дурноголові kaцапи, хочете вижити- тікайте з землі України!!
21.06.2024 19:03 Ответить
Тупі кацапи відправились до пекла
21.06.2024 19:08 Ответить
Смерть кацапам!
21.06.2024 19:12 Ответить
как раз тот случай, когда ***** шастать.
21.06.2024 19:13 Ответить
21.06.2024 19:17 Ответить
краще б за дівками бігали по своїм болотам. довбодятли оркорилі!
21.06.2024 20:31 Ответить
Да хоть из "сапога""!!! В лайно и к накабздону - лізка там разберется! Может в "Лють" уже можна современного дать?
22.06.2024 01:37 Ответить
протипEхотної ?
22.06.2024 11:11 Ответить
 
 